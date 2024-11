Hummels, post ironico con la faccia preoccupata: “Io nelle ultime 72 ore…” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Solito post ironico di Mats Hummels sui propri profili social. Su Instagram il difensore tedesco ha pubblicato una foto mimando un’espressione preoccupata aggiungendo il commento: “Io le ultime 72 ore”.

Il riferimento del centrale ex Borussia Dortmund è chiaramente all’esonero di Juric e all’attesa per la scelta del nuovo allenatore, individuato in Ranieri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mats Hummels (@aussenrist15)

