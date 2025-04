RANIERI: “Gap notevole con le prime, la Champions è impossibile. Non sono soddisfatto di Dovbyk. Svilar? Nessun rischio, vuole restare” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Mister Claudio Ranieri incontra i giornalisti nella sala stampa di Trigoria per parlare della partita in programma domani sera all’Olimpico tra Roma ed Hellas Verona, match valido per la 33esima giornata di campionato. Queste le parole del tecnico giallorosso in conferenza.

Com’è la situazione di Dovbyk ed El Shaarawy?

“Hanno fatto differenziato, ma stanno bene e deciderà domani. Col Verona sarà difficilissima, si sono compattati, si chiudono benissimo e ripartono a mille all’ora. Non dobbiamo farci incastrare nella loro ragnatela. Vogliamo i tre punti ma sarà difficilissima”.

La squadra sta accusando la cavalcata? Si può pensare a qualche cambio?

“Sì, sono sincero. I ragazzi hanno fatto qualcosa di prodigioso, fisicamente stanno bene ma lo stato di forma non è ottimale. Prima facevano tutto con leggerezza, ora non lo stiamo facendo anche per merito della controparte. Ma la squadra sta facendo il massimo, sta lottando in un momento importantissimo. Si può anche cambiare, ma col bilancino del farmacista”.

Su Svilar c’è un rischio di perderlo?

“No, lui vuole restare. Il suo procuratore sta facendo il suo lavoro, noi il nostro, ma credo che si chiuderà con soddisfazione reciproca”.

Dovbyk? Colpa sua o della squadra?

“Non ci sono colpe, è un 50 e 50, lui si dovrebbe farsi vedere di più e la squadra dovrebbe servirlo meglio. Va bene il gol, ma gli chiedo anche la prestazione. Ci sta lavorando, ma non sono soddisfatto, mi deve dare di più”.

Qual è la direzione per il futuro? Squadra un po’ statica…

“Pensiamo intanto a quest’anno. Abbiamo fatto il massimo, abbiamo giocatori che devono crescere. Il gap è notevole con quelle tre che stanno lì su, lo vede anche chi non sa di calcio”.

Non è arrabbiato per il fatto dei gol presi da calci da fermo?

“Sono molto deluso e arrabbiato, alcune volte ci manca la furbizia, l’essere determinati a non far entrare l’avversario in area. E’ una questione di carattere, di allenamento e di non farsi sopraffare. Dobbiamo ricompattarci. Troppi gol presi su calci piazzati”.

Come mai Pisilli gioca meno?

“Lui ha fatto bene quando sono venuto, poi è sceso molto di condizione. Ora si sta riprendendo. Non c’entra il contratto, non si è sentito sazio, ma un allenatore si accorge se le cose gli vengono come prima”.

Hummels ha detto che voleva smettere già da prima. E’ stato sottovalutato qualche aspetto del giocatore?

“No, per niente. E’ una colonna, e quando lo metterò dentro farà la sua prestazione”.

I giocatori credono alla Champions?

“Lei scommetterebbe un euro sulla Champions della Roma? Lo vuole perdere…siamo onesti. Non è possibile, siamo seri, le altre dovrebbero sbracare e noi fare qualcosa di meraviglioso. Teniamoci stretti questi ragazzi che stanno facendo tutto per la Roma. I tifosi devono capire la situazione che stanno vivendo”.

I tifosi?

“Meritano il massimo. Meritano quello che la proprietà vuole raggiungere, una squadra che sia tra le prime quattro o cinque, e in lotta per vincere campionato. Ora aspettiamo che il mercato sia più libero, e poi vedremo che abbiamo tirato fuori tirando su la rete”.

Soulè è il calciatore che ha valorizzato di più? I giocatori non le chiedono più di restare?

“I calciatori hanno capito la mia decisione. Soulè sta andando bene. Ha un qualità immensa, è un diamante da sgrezzare. Chi arriverà farà meglio di noi”.

Lei parlava di mancanza di scaltrezza, è una qualità da rintracciare sul mercato?

“sicuramente. Quando ski sceglie un giocatore si vede prima di tutto l’uomo. Se prendi una testa matta rovini lo spogliatoio e hai speso soldi inutilmente. Chi è più cattivo e tenace, si sceglie quello là”.