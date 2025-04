ROMA-HELLAS VERONA, i convocati di Ranieri: ok El Shaarawy e Dovbyk

AS ROMA NOTIZIE – La Roma ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di domani sera, ore 20:45, contro l’Hellas Verona.

Nell’elenco di mister Ranieri figurano i nomi di Stephan El Shaarawy e Artem Dovbyk, che dunque sono disponibili nonostante non avessero preso parte alla rifinitura. Out invece Nelsson, così come Saud e Dybala.

Di seguito il tweet della Roma con l’elenco completo dei giocatori convocati per la partita contro i veneti di Zanetti.