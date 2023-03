(LIVE!) REAL SOCIEDAD-ROMA, le formazioni ufficiali: Mou sceglie Belotti in attacco, Wijnaldum con Cristante a centrocampo

AS ROMA NEWS – Atmosfera bollente alla Reale Arena, dove tra poco la Roma affronterà la Real Sociedad nella gara di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League.

I giallorossi, forti del due a zero ottenuto nel match di andata, dovranno cercare di sfruttare il vantaggio accumulato all’Olimpico. Guai però a pensare di difendere a oltranza contro gli spagnoli, il rischio di vedersi rimontati sarebbe troppo alto.

La Real Sociedad, spinta dai suoi tifosi, proverà l’impresa ma presterà anche il fianco alle ripartenze della Roma, che dovrà essere spietata se vorrà strappare il pass per i quarti di finale.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLA REALE ARENA

Ore 19:55 – La Roma ufficializza il suo undici: confermata la presenza di Belotti in attacco, Mourinho perde Matic e punta su Wijnaldum al fianco di Cristante.

Ore 19:50 – Nemanja Matic out per un virus intestinale: non sarà nemmeno in panchina.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso su San Sebastian, clima mite, terreno di gioco che appare in ottime condizioni. Tra poco vi comuinicheremo le formazioni ufficiali di Real Sociedad-Roma.

REAL SOCIEDAD ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

REAL SOCIEDAD (4-3-2-1): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Zubimendi, Merino; Silva; Oyarzabal, Sorloth. Allenatore: Alguacil.

A disposizione: Zubiaurre, Sola, Illaramendi, Barrenetxea, Fernandez, Cho, Munoz, Kubo, Guevara, Navarro, Pacheco, Turrientes.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Llorente, Bove, Tahirovic, Camara, El Shaarawy, Volpato, Abraham.

ARBITRO: Kovacs (Romania).

ASSISTENTI: Marinescu (Romania)-Artene (Romania).

IV UOMO: Fesnic (Romania).

VAR: Dankert (Germania).

ASS. VAR: Storks (Germania).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini