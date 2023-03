REAL SOCIEDAD-ROMA 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma strappa il pass per i quarti di finale di Europa League andando a impattare per 0 a 0 sul campo della Real Sociedad, forte dei due gol di vantaggio ottenuti all’andata.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi alla Reale Arena di San Sebastian per affrontare i baschi nel match di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League:

Rui Patricio 7 – Nel primo tempo la Real Sociedad lo impegna con due conclusioni centrali di Mendez e Merino sulle quali il portoghese è attento. Nella ripresa si esalta su Oyarzabal, poi è la traversa a salvarlo. Ottimo.

Mancini 6,5 – Ammonizione ingenua per proteste, ma poi alza il solito muro su cui si infrangono i sogni baschi.

Smalling 7 – Segue Sorloth come un’ombra, rendendogli la vita impossibile. Se lo perde solo una volta, a inizio ripresa, ma fortunatamente il norvegese si impappina.

Ibanez 7,5 – Perfetto nelle chiusure, abile nelle uscite palla al piede. Nel secondo tempo diventa gigantesco, con un salvataggio provvidenziale su Fernandez che vale quanto un gol.

Karsdorp 6 – Si prende subito un giallo per una manata, poi gioca una gara attenta. Rico lo colpisce durissimo al volto, e l’olandese è costretto al cambio. Dal 42′ Zalewski 7 – Praticamente perfetto in ogni copertura difensiva.

Wijnaldum 5,5 – Conferma le sensazioni lasciate nelle precedenti apparizioni: sembra ancora un corpo estraneo alla squadra. Nel primo tempo non tocca un pallone, nella ripresa si fa apprezzare solo per una preziosa chiusura in area. Troppo poco.

Cristante 6,5 – Corre per due in mezzo al campo, cercando di tamponare tutti i palloni che arrivano delle sue parti. Lavoro sporco quanto incredibilmente efficace.

Spinazzola 6,5 – Parte bene e una sgasate delle sue fa ammonire Zubeldia. Cala alla distanza, anche perchè la squadra si limita a difendere, e lui si adegua.

Pellegrini 6 – Solita prestazione a cui ci ha abituato ultimamente: pericoloso con i suoi piazzati, utile nel coprire le linee di passaggio, ma per il resto poco appariscente. Dall’88’ Bove sv.

Dybala 6 – Sfiora il gol con un sinistro deviato, poi deve sacrificarsi in una partita di contenimento che non ne esalta le doti. Però fa il suo. Dal 75′ El Shaarawy 6 – Qualche ripartenza fallita, ma prezioso nel tenere la palla un minimo fuori dalla propria metà campo.

Belotti 6,5 – Solita generosità estrema. Lavora tanti palloni sporchi, guadagna tante punizioni. Servito poco e male, più di questo oggi non era possibile chiedergli. Dal 75′ Abraham 6 – Sostituisce il collega di reparto ripetendone le funzioni.

JOSE’ MOURINHO 7 – Chiude ogni varco agli spagnoli, e porta a casa l’ennesima gara senza reti subite. Non era facile farlo oggi. Sta ottenendo risultati importanti riuscendo a mascherare le lacune di una squadra che è sempre sul pezzo e lotta su ogni pallone. I quarti di finale dell’Europa League sono un bel traguardo, ora però c’è un derby da giocare. E da vincere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini