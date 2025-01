LIVE! Rensch atteso a Roma per le visite mediche. Contratto fino al 2029, esordio a Udine

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sarà con ogni probabilità oggi il giorno di Devyne Rensch in giallorosso. Il calciatore olandese lascerà Amsterdam per volare a Roma e svolgere le visite mediche con i capitolini: per lui pronto un contratto fino al 2029, guadagnerà circa 1,2 milioni l’anno.

Rensch, esterno destro che può giocare anche da centrale difensivo, farà molto probabilmente il suo esordio domenica prossima contro l’Udinese, con Ranieri che lo convocherà per la trasferta del Bluenergy. All’Ajax finiranno 6 milioni di euro, bonus compresi.

SEGUONO AGGIORNAMENTI…

