(LIVE!) ROMA-ATALANTA: 0-0. De Ketelaere di testa spizza in area, blocca Svilar

AS ROMA NEWS – Dopo il bel pareggio ottenuto sul campo del Tottenham in Europa League, la Roma torna ad occuparsi dei suoi guai in campionato, dove la classifica si fa sempre più preoccupante.

Per provare a risollevarsi, i giallorossi dovranno provare a battere questa sera all’Olimpico l’Atalanta di Gasperini, una squadra in grande forma e in piena lotta sia per la vittoria del titolo che per il passaggio del turno in Champions. Portarsi a casa i tre punti sarà compito proibitivo per i ragazzi di Ranieri, che puntano a confermare i segnali di ripresa visti giovedì a Londra.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

30′ – ATALANTA PERICOLOSA: De Ketelaere di testa spizza il pallone verso la porta dopo un taglio centrale, blocca Svilar.

23′ – Lookman segna tutto solo in area ma in netta posizione di offside.

14′ – OCCASIONE ROMA! Gran bolide di Konè da fuori area, la palla sfiora l’incrocio dei pali a Carnesecchi battuto!

13′ – La Roma c’è: partita combattuta, molto equilibrata.

5′ – ROMA PERICOLOSA! Destro di Paredes dalla distanza, Carnesecchi si distende e manda in angolo!

4′ – Retegui in area batte di testa piuttosto libero ma la conclusione è debole e centrale.

0′ – Fischia Guida, comincia Roma-Atalanta!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma comunica il suo schieramento anti-Atalanta: Ranieri punta sul 3-5-2 e aggiunge Cristante in mediana con Paredes e Konè. Confermato Hummels nei tre di difesa.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale dell’Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala; Dovbyk.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra l’Olimpico, terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco saremo in grado di comunicarvi le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma ballottaggi aperti sia a centrocampo che sulla trequarti.

ROMA-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: –

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All.: Gasperini.

A disp.: –

ARBITRO: Guida. ASSISTENTI: Di Iorio-Capaldo. IV UFFICIALE: Marchetti. VAR: Abisso. AVAR: Meraviglia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

