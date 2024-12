ROMA-ATALANTA 0-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato, battuta all’Olimpico dall’Atalanta col punteggio di 2 a 0.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i bergamaschi nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A:

Svilar 6 – Primi 45 minuti senza particolari sussulti a parte una spizzata debole di De Ketelaere. Nella ripresa si deve arrendere a due conclusioni, la prima deviata in maniera determinante.

Mancini 5,5 – Si occupa con Celik della marcatura asfissiante su Lookman. Lo fa bene, fino al gol di De Roon che cambia completamente l’inerzia del match. Fallisce il gol del pari, poi non è abbastanza efficace su Zaniolo in occasione del raddoppio dell’ex giallorosso.

Hummels 7 – Giganteggia contro Retegui, rendendolo inoffensivo. Ma in una serata dove va tutto storto non poteva mancare il suo infortunio. Dal 74′ El Shaarawy sv.

Ndicka 6 – Diligente da braccetto di sinistra, prima del crollo negli ultimi minuti.

Celik 6 – Si batte con orgoglio, dà un prezioso supporto a Mancini nel lavoro di copertura su Lookman. Soffre l’ingresso di Brescianini, sfortunatissimo nella deviazione decisiva che costa la sconfitta. Dal 72′ Saelemaekers sv.

Konè 6 – Fa la barba al palo con un gran destro dalla distanza. Corre e recupera palloni, peccato per quel passaggio sbagliato che rovina una potenziale ghiotta ripartenza.

Paredes 6 – Ranieri gli affida la cabina di regia e lui non delude, giocando con precisione ed esperienza.

Cristante 5,5 – Schierato da intermedio, fa legna in mezzo al campo sfruttando la sua fisicità. Ma è poco incisivo nella metà campo avversaria. Dall’82’ Soulè sv.

Angelino 6 – Duella con Bellanova, una sfida interessante che lo spagnolo accetta senza uscirne sconfitto.

Dybala 6 – Cerca di accendersi con un paio di guizzi, ma subisce la fisicità dei difensori avversari. Regala un bel pallone a Dovbyk che l’ucraino non capitalizza a dovere. Dall’82’ Zalewski sv.

Dovbyk 5 – Ancora una volta servito poco in profondità ma più con palloni addosso da difendere. Le poche volte che però potrebbe avere l’occasione di fare male all’Atalanta, non è efficace. Ancora una volta deludente, ed è un problema. Dal 62′ Shomurodov 5 – Dalla padella alla brace: l’uzebko si impegna, ma il livello è quello che è.

CLAUDIO RANIERI 6 – La sua Roma tiene testa all’Atalanta per tre quarti di partita, poi la fortunosa rete di De Roon cambia tutto. I cambi non incidono, anzi, scompigliano l’assetto della squadra. Che non ha la forza di reagire, e incassa la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

