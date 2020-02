(LIVE!) ROMA-BOLOGNA, le formazioni ufficiali: Santon e Kolarov terzini. Mkhitaryan trequartista, Perotti preferito a Kluivert

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la brutta batosta rimediata col Sassuolo, la Roma torna in campo questa sera all’Olimpico per provare a ripartire e lasciarsi alle spalle i 4 gol incassati al Mapei Stadium.

Sulla strada dei giallorossi però c’è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, squadra battagliera e pronta a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Servirà quindi concentrazione massima per ottenere i tre punti e riprendere la corsa Champions. Ora le ultime sulle formazioni e poi il racconto del match.

ROMA-BOLOGNA, LE ULTIME DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport:

#Ufficiale #RomaBologna

Pau Lopez Santon

Mancini

Smalling

Kolarov Cristante

Veretout Under

Mikitaryan

Perotti Dzeko — Angelo Mangiante (@angelomangiante) February 7, 2020

Ore 19:20 – Sinisa Mihajlovic sarà seduto regolarmente sulla panchina del Bologna. La annuncia Sky Sport.

Ore 18:30 – Cielo sereno sopra l’Olimpico, temperatura intorno agli 8 gradi. Campo in ottime condizioni. Tra poco la formazione scelta da Fonseca, da sciogliere un paio di rebus.

ROMA-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Spinazzola, Villar, Bruno Peres, Pastore, Kluivert, Perez, Kalinic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic

A disp.: Da Costa, Sarr, Mbaye, Corbo, Mazza, Svanberg, Skov Olsen, Juwara.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

Giallorossi.net – A. Fiorini