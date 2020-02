“ON AIR!” – CORSI: “Troppi gli errori di Petrachi, Friedkin lo mandi via”, AUSTINI: “I giocatori stanno con Fonseca altrimenti sarebbero arrivati gli spifferi”, ANGELONI: “Mi stupirei se Spinazzola tornasse in panchina”, MELLI: “Stasera la vittoria non è così scontata”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Stasera dovrebbe giocare Santon, il dubbio è chi giocherà a sinistra tra Kolarov e Spinazzola. Certo, sarebbe la terza panchina per Kolarov, ma Fonseca non si fa di questi problemi, è uno che ha tenuto fuori il capitano, Alessandro Florenzi… Se ci fosse qualcosa dei giocatori sul fatto che non siano convinti di Fonseca, qualcosa sarebbe emerso. Su Di Francesco le chiacchiere, gli spifferi, i sussurri ce ne erano abbastanza… Quello che conta davvero è il pensiero dei giocatori in privato, e devo dire che fino ad ora non mi è arrivato nulla di lamentele, anzi, tutte cose positive…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Il Bologna sta peggio della Roma come assenze. Sulle fasce però ha due giocatori forti di gamba come Barrow e Orsolini. Gli ingressi in campo di Bruno Peres, Villar e Perez contro il Sassuolo sono un segnale, e Fonseca nel messaggio che ha voluto mandare a Petrachi è stato impeccabile… Fonseca non ha convocato Ibanez…vi risulta che sta male? No… Perchè allora non convocarlo? Perchè devi convocare Juan Jesus, visto che in alcuni paesi è ancora aperto il mercato e tu devi provare a venderlo… Non giocherà, ma almeno fai vedere che sta ancora là e non è stato messo da parte…”

Giovanni Cervone (Rete Sport): “Sento tante critiche verso Petrachi, ma se Petrachi non può fare mercato perchè non ci sono le condizioni la colpa non è sua…anche queste trattative per il cambio di proprietà hanno creato problemi, perchè ora è tutto bloccato… Ora si parla di attriti, ma io non credo che tra Fonseca e Petrachi siano sorti dei contrasti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se la Roma affronta il Bologna come deve, con tutto che abbiamo Kluivert, però alla fine la vince… La Roma è sicuramente superiore a questi, però dipende da come gli gira…. Fonseca ieri era nervosissimo. Il tecnico non ci sta a passare per scemo, per questo ha sconfessato la campagna acquisti fatta a gennaio. Il mister fa bene a pretendere che lo spogliatoio sia soltanto suo…non ci devono essere intromissioni. Purtroppo la scenata di Reggio Emilia non è il primo errore di Petrachi in giallorosso. Quanti altri ne deve fare per essere cacciato? Speriamo che Friedkin lo mandi via non appena acquisterà la Roma…”

Alessandro Paglia (Roma Radio): “Il Bologna è una squadra che ti può mettere in difficoltà, è una squadra che non molla mai. Se la Roma gioca come col Sassuolo, rischia di prendere altri 4 gol…la Roma di una settimana fa non vince contro nessuno…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Col Sassuolo per me è il solito discorso di approccio sbagliato, di problema mentale. Ci sono dei calciatori che ancora devono crescere, e questo è sotto gli occhi di tutti. Mi stupisce, leggendo almeno le probabili formazioni, che Spinazzola torni in panchina…non capisco… Non vorrei che certe decisioni vengano prese in base alla personalità, alla gerarchie o a qualche altro discorso che esula dal discorso tecnico…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Secondo me Spinazzola è quello che ha giocato meglio col Sassuolo…se stasera non gioca penso sia per un discorso di conservazione fisica, in settimana ha fatto differenziato… Per lui probabilmente giocare tre partite di fila è un problema…se lui mi gioca due partite su tre e lo fa bene, e nell’altra gioca Kolarov, per me va benissimo…Non è che siccome Spinazzola sta bene ne gioca quindici di seguito…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Fonseca si è chiesto il perchè di tutti questi cartellini gialli e ha detto che non c’è lo stesso metro di giudizio con tutte le altre squadre… Lo ha fatto col garbo giusto e spero che non attivi altri problemi per la Roma… Se è vero che non si può dire che non c’è il clima di calciopoli, però gli arbitri sono suscettibili di simpatie e antipatie, e quando un arbitro prende di mira un dirigente o un calciatore, può rendergli la vita molto difficile…e io penso che Petrachi non sia per niente simpatico agli arbitri…. Fonseca? Mi è sembrato un po’ nervoso, ma è normale in una situazione del genere. Sui cartellini gialli ha pienamente ragione, la Roma ne prende troppi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il livello di difficoltà della gara è alto, credo però che la Roma giocherà una gara diversa e possa vincere. Il problema principale sarà fuori dal campo per la vicenda Petrachi-Fonseca. Non li vedo molto affiatati…”

Roberto Renga (Radio Radio): “L’eventuale scelta di far partire Kolarov dall’inizio non mi convince affatto. Dovrebbe essersi riposato, ma non credo che questa gara possa essere la più adatta per rientrare. Se giocherà dovrà fronteggiare Orsolini, giocatore velocissimo, e avrà parecchie difficoltà. L’unico giocatore veloce della Roma è Spinazzola…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il Bologna è una squadra pericolosa. Oltre al lato tecnico, c’è quello umano che fa la differenza. Hanno poi Orsolini, destinato ad una grande carriera. La vittoria non è cosa scontata…”

