(LIVE!) ROMA-BOLOGNA, le formazioni ufficiali: Soulè e Pisilli sulla trequarti, torna Cristante in mezzo al campo

AS ROMA NEWS – Partita da brividi per la Roma, che dopo la sconfitta di Verona e il deludente pareggio col Saint-Gilloise oggi torna di scena all’Olimpico per affrontare il Bologna.

La squadra, priva di Dybala, dovrà cercare di portarsi a casa tre punti importantissimi per allontanare le paludi della parte bassa della classifica, mai così preziosi in vista del calendario terribile delle prossime giornate.

Il Bologna di Italiano è però un cliente scomodo da affrontare, specialmente per questa Roma allo sbando. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre e poi al racconto del match.

LE ULTIME LIVE DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 13:55 – Questa la formazione ufficiale del Bologna: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

Ore 13:47 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Soulè, Pisilli; Dovbyk.

Ore 13:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due tecnici: nella Roma ballottaggi a centrocampo e sulla trequarti.

ROMA-BOLOGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Soulè, Pisilli; Dovbyk. All.: Juric.

A disp.: –

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All.: Italiano.

A disp.: –

ARBITRO: Manganiello. ASSISTENTI: Raspollini-Di Gioia. QUARTO UOMO: Piccinini. VAR: Meraviglia. AVAR: Marini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

