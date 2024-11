ITALIANO: “Dispiaciuto per Juric ma questo è il nostro mestiere. Vittoria importantissima, tanti aspetti positivi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico degli emiliani ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Oggi l’attacco è andato bene.

“È arrivata la vittoria che è la cosa principale. Quello che conta è il risultato e la prestazione. Doveva essere una prova di continuità e andiamo via con tanti aspetti positivi. Uno di questi è Karlsson che ha fatto una grande prestazione poi il gol”.

È il Bologna di Italiano?

“Si sono arrivato qui no in grande voglia e per prima cosa dovevo conoscere i ragazzi che hanno dato grande disponibilità. Dobbiamo continuare a mettere a posto delle cose. Dobbiamo crescere al Dall’Ara perché ci serve anche lì la continuità. Dobbiamo continuare a lavorare”.

Quando riposerà Freuler?

“Mi sto allenando così entro io al suo posto perché deve rimanere lì finché ce la fa… Ha un’intelligenza che serve troppo a questa squadra. Finché ne ha rimane”.

Castro?

“Ha vent’anni con grandissime doti come l’aggressività. Deve imparare e crescere tipo lavorare meglio spalle alle porte. Attaccare meglio di testa. Sono contento per il gol. Deve sapere usare il corpo perché è normale che difensori come N’Dicka sono tosti e lo metteranno in difficoltà”.

VINCENZO ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

Partita da chiudere prima?

“Sono contento per la vittoria, perché non è mai semplice. Vedere i miei amici qui è un grande merito. Dovevamo cercare di non dare fiducia alla Roma e commettere meno errori possibile. I due gol che hanno permesso alla Roma di rientrare in partita derivano da nostre disattenzioni nella gestione del match. È su questo aspetto che dobbiamo migliorare, poiché è un’altra occasione persa. Dobbiamo puntare a migliorare. 15-3 grandi opportunità, il gol di Karlsson, il ritorno al gol di Castro, che aumenta il nostro bottino, e tre punti in classifica, aspetti fondamentali”.

Come sta Ndoye?

“Ndoye ha una ferita alla tibia, probabilmente dovuta a un impatto contro il palo. Sebbene sia dolorosa, sembra trattarsi di una lesione non grave. Sono molto soddisfatto per i punti accumulati in classifica: eravamo in ritardo qualche settimana fa, ma ora stiamo aggiungendo punti importanti. La continuità, la concretezza e il cinismo, soprattutto nelle partite lontano dal Dall’Ara, ci stanno permettendo di vincere. Dobbiamo migliorare nella gestione per evitare di rimettere in gioco le partite, ma i risultati e i gol segnati in trasferta sono molto incoraggianti.

Quanto è importante aver vinto prima della sosta? Cosa ha detto a Karlsson?

“Karlsson era arrivato in ritiro molto motivato e aveva iniziato bene, ma senza infortuni ha dovuto stare fuori a lungo per una caviglia dolorante. Gradualmente si è rimesso in forma, avendo qualche opportunità per dimostrare il suo valore, che però, a detta del mister, non ha sfruttato appieno. Dopo averne parlato, oggi gli è stato chiesto di entrare in partita con grinta e di sfruttare questa occasione, dato che in allenamento sta segnando molti gol. Karlsson ha risposto con una buona prestazione e un gol. Sarebbe stato perfetto segnare anche il secondo. Prima della pausa, è positivo per la squadra andare con il sorriso; alcune giocatrici andranno in Nazionale, mentre altre resteranno ad allenarsi. Questo periodo di riposo è importante perché la squadra gioca frequentemente, ogni 2-3 giorni, e il recupero fa parte del lavoro”.

È stato appena esonerato Juric?

“Questo è il nostro lavoro, questo è il nostro mestiere, sappiamo a cosa andiamo incontro. Mi dispiace, mi dispiace davvero tanto per lui”.

