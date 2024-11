ROMA-BOLOGNA 2-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde ancora, battuta in casa per 3 a 2 dal Bologna di Italiano. Partita sciagurata dei giallorossi, che scatenano la protesta della Sud.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli emiliani nel match valido per la dodicesima giornata di campionato:

Svilar 5 – Finisce anche lui per essere travolto dalla mediocrità della squadra, oggi non si salva nemmeno lui.

Mancini 5 – Ndoye, suo diretto avversario, si fa male quasi subito. Il suo sostituto, Karlsson, lo mette comunque in affanno.

Ndicka 6 – Preciso e puntuale nelle chiusure difensive, specie quelle in velocità su Castro.

Angelino 4 – Soffre maledettamente il duello con Orsolini. Partita da dimenticare.

Celik 4 – Si appennica in area davanti a Castro, lasciandolo battere indisturbato. Offensivamente è il solito disastro. Dal 61′ Dahl 6 – Entra con la voglia di fare, non sfigura.

Konè 6 – Una luce in mezzo al buio. Dall’80’ Paredes sv.

Cristante 4,5 – Prestazione modestissima costellata da tanti errori.

El Shaarawy 7 – L’unico a non mollare fino all’ultimo. Segna una bellissima doppietta che purtroppo non serve a nulla.

Soulè 5 – Coglie una traversa sfortunatissima, ma tolto quello combina pochino. Dal 56′ Shomurodov 6 – Fa il suo, serve l’assist per il gol di Elsha.

Pisilli 6 – L’unico a strappare qualche applauso dell’Olimpico. Ce la mette tutta. Dal 61′ Baldanzi 5 – Poco incisivo.

Dovbyk 4,5 – Molto deludente oggi, non riesce mai ad accendersi e in area si vede pochissimo.

IVAN JURIC 4 – Si congeda nel modo peggiore: nessuno ne sentirà la mancanza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

