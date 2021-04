(LIVE) ROMA-BOLOGNA: 1-0 (44′ Mayoral)

AS ROMA NEWS – La Roma di Paulo Fonseca si rituffa in campionato dopo la bella vittoria sul campo dell’Ajax in Europa League. Dopo i tanti passi falsi di queste ultime settimane che hanno parzialmente compromesso la corsa al quarto posto, oggi in casa contro il Bologna la squadra giallorossa è chiamata a riscattarsi.

Sono però tante le assenze tra le fila della Roma tra infortuni e squalifiche. Fonseca inoltre dovrà considerare anche l’impegno di giovedì prossimo, decisivo per la stagione, e per questo oggi vedremo una formazione rimaneggiata. Il Bologna di Mihajlovic ha poco da chiedere al campionato, e verrà all’Olimpico con la testa sgombra.

ROMA-BOLOGNA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

46′ – Si riparte, non ci sono cambi nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce 1 a 0 questo primo tempo di Roma-Bologna. Quarantacinque minuti tutt’altro che memorabili: meglio gli emiliani, che hanno due o tre palle gol importanti per passare, ma la poca precisione e la bravura di Mirante ha evitato il peggio. La squadra di Fonseca ha faticato tanto, ma nel finale di frazione ha trovato un vantaggio inaspettato grazie a un bel gol di Borja Mayoral.

44′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MAYORAL!! Lancio dalle retrovie di Ibanez per lo scatto di Borja che approfitta dell’intervento a vuoto di De Silvestri per involarsi in area, lo spagnolo salta con un tocco morbido Skorupski e a porta vuota deposita in rete!!!

39′ – Barrow ci prova dalla distanza, conclusione potente ma centrale bloccata da Mirante.

38′ – Ammonito De Silvestri per una trattenuta su Pedro.

35′ – Pedro si becca un giallo inutile con un fallo molto brutto da dietro su Skov Olsen.

32′ – Buona trama offensiva della Roma con Pedro lanciato in area, taglio centrale di Mayoral che aspettava solo il pallone per battere in porta ma l’assist del connazionale è troppo lungo! Sfuma una potenziale ottima occasione per passare in vantaggio.

30 – Conclusione di Palacio dalla distanza, tiro centrale, blocca facile Mirante.

24′ – Villar! Conclusione dello spagnolo dalla distanza col mancino, tiro centrale, blocca Skorupski.

21′ – ANCORA BOLOGNA: stavolta è Danilo a calciare in porta dopo un cross basso di Barrow, palla che colpisce l’esterno della rete.

20′ – OCCASIONE BOLOGNA: Soriano tutto solo sul secondo palo dopo un angolo dalla sinistra calcia a botta sicura ma Mirante fa un miracolo!

16′ – Mirante! Grande uscita coi piedi sulla propria trequarti ad anticipare Barrow!

15′ – Negli ultimi cinque minuti la Roma finalmente ha alzato il baricentro e ha cominciato a fare più la partita.

12′ – Pedro, lanciato bene in area da Mayoral, controlla male e spreca una buona chance.

10′ – OCCASIONE BOLOGNA! Dall’angolo battuto dalla sinistra, colpo di testa di Svanberg che manda la palla di pochissimo fuori. Rischia la Roma, in grave affanno.

9′ – OCCASIONE BOLOGNA: Skov Olsen entra in area sulla destra e mette un pericoloso cross basso su cui prima Barrow e poi Palacio non riescono a concludere con efficacia in porta. Palla in angolo.

5′ – Avvio decisamente migliore del Bologna, che sta aggredendo la Roma.

0′ – Fischia Guida, comincia Roma-Bologna.

ROMA-BOLOGNA, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:02 – Questa la formazione ufficiale del Bologna: Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

Ore 17:00 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale con un tweet che riportiamo di seguito.

🟥🟧🟨🐺🟨🟧🟥 Ecco la nostra formazione per #RomaBologna: esordio dal primo minuto per Bryan Reynolds 💪#ASRoma pic.twitter.com/yhdWhaV511 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 11, 2021

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca e annunciata da Sky Sport: Mirante; Mancini, Ibanez, Fazio; Reynolds, Diawara, Villar, Bruno Peres, Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Ore 16:00 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo molto nuvoloso sopra l’Olimpico, con sporadiche precipitazioni. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiale di Roma e Bologna.

ROMA-BOLOGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Fazio; Reynolds, Diawara, Villar, Bruno Peres, Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

A disp.: Fuzato, Pau Lopez, Juan Jesus, Santon, Karsdorp, Veretout, Calafiori, Pastore, Pellegrini, Mkhitaryan, Providence, Dzeko.

All.: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

A disp.: Ravaglia, Da Costa, Antov, Mbaye, Poli, Vignato, Dominguez, Baldursson, Orsolini, Sansone, Faragò, Juwara.

All.: Sinisa Mihajlovic.

Abitro: Guida.

Assistenti: Alassio – Robilotta.

IV uomo: Pezzuto.

VAR: Fabbri.

AVAR: De Meo.

Giallorossi.net – A. Fiorini