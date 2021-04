Serie A: vittorie per Lazio, Napoli e Juventus. Inter lanciatissima verso il titolo

ALTRE NOTIZIE – Dopo il match delle 12:30 tra Inter e Cagliari, vinto dai nerazzurri per 1-0, alle 15 è il turno di Juve-Genoa, Sampdoria-Napoli e Verona-Lazio.

Vittoria per gli uomini di Pirlo, che contro i liguri si impongono per 3-1. Apre le danze il gol-lampo di Kulusevski, mentre completano l’opera Morata prima e McKennie poi. Sul 2-0 Scamacca ha accorciato le distanze a inizio secondo tempo, gol vanificato al 70′ dallo statunitense.

Vittoria anche per il Napoli, ma non senza qualche brivido. Il vantaggio è di Fabian Ruiz, ma nel secondo tempo viene annullato il gol dell’1-1 a Thorsby grazie all’intervento del Var per un fallo di Keita sul portiere degli azzurri. Poi Osimhen all’88’ chiude la partita. Tre punti anche per la Lazio che passa a Verona nel recupero grazie alla rete di Milinkovic–Savic al 92′.