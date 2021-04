“Sta per tornare, anzi no”. Così Smalling sta diventando un caso nella Roma

AS ROMA NEWS – “Sta per tornare”. Poi l’improvvisa retromarcia. Le condizioni fisiche di Chris Smalling stanno diventando un caso dentro la Roma, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza). Un caso che pesa addosso a Fonseca, già stretto tra i tanti infortuni e le scelte da fare tra campionato ed Europa.

Lo stesso allenatore portoghese aveva annunciato l’imminente ritorno in campo di Smalling nel corso delle precedenti conferenze stampa: “Chris sta molto meglio, dovrebbe tornare a disposizione presto“, aveva continuato a dichiarare Fonseca nelle scorse settimane. Ma il rientro del difensore inglese tardava ad arrivare.

Ieri poi la doccia gelata: “Non penso che Smalling possa farcela per l’Ajax”. Le condizioni del giocatore restano un mistero. L’unica cosa certa è che a frenare il ritorno in campo dell’ex difensore del Manchester United è un problema al ginocchio che il centrale si porta dietro dal suo ritorno in giallorosso la scorsa estate. Un problema mai del tutto risolto, che gli ha impedito di fatto di giocare per tutta la stagione.

Chris doveva essere l’acquisto più importante dello scorso mercato, e la sua assenza pesa tanto nel rendimento difensivo della Roma. L’aspetto più preoccupante è che, arrivati a metà aprile, ancora non si sa con chiarezza quando Smalling potrà tornare a giocare e a dirsi definitivamente guarito.

