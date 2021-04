Spinazzola, c’è una piccola lesione al flessore: ecco quando tornerà in campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Piccola lesione muscolare al flessore della coscia sinistra per Leonardo Spinazzola: sarebbe questo l’esito degli esami effettuati ieri al terzino giallorosso secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini). Per Il Tempo (E. Zotti) invece i controlli non hanno chiarito del tutto se è presente o meno questa lesione.

Saranno quindi necessari nuovi esami, da effettuare nei prossimi giorni, per avere un quadro più chiaro della situazione. Quello che sono grosso modo certi sono i tempi di recupero di Spinazzola: il terzino salterà di sicuro la partita di oggi, quella contro l’Ajax di giovedì e la successiva di campionato contro il Torino.

A meno di brutte sorprese, il laterale sinistro dovrebbe rientrare il 22 aprile, in occasione della partita contro l‘Atalanta o al massimo il 29 nell’eventuale semifinale di andata di Europa League contro (molto probabilmente) il Manchester United allo stadio Olimpico.

Fonti: Corriere della Sera / Il Tempo