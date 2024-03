(LIVE) ROMA-BRIGHTON, le formazioni ufficiali: De Rossi punta sul 4-3-3, Celik e Spinazzola sulle fasce

AS ROMA NEWS – In un Olimpico da brividi va in scena il match di andata degli ottavi di finale di Europa League tra la Roma di Daniele De Rossi e il Brighton di Roberto De Zerbi.

La partita si preannuncia spettacolare e tutta da vedere: gli inglesi, noni in Premier League, giocano un calcio offensivo e sempre rivolto a fare gol, anche a costo di concedere qualcosa in difesa. Anche stasera De Zerbi non cambierà identità alla sua squadra, decisamente meno esperta di quella giallorossa.

La Roma proverà a far valere la maggior abitudine alle partite europee, oltre al tasso tecnico dei propri attaccanti, tornati in grande forma dopo la cura De Rossi. Lo stadio, pronto ad alzare i decibel e a spingere i propri beniamini, può diventare un fattore.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:45 – Questa la formazione ufficiale del Brighton: Steele; van Hecke, Dunk, Igor; Lamptey, Gilmour, Gross, Adingra; Buonanotte, Enciso; Welbeck.

Ore 17:35 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: De Rossi punta sul 4-3-3 con Celik e Spinazzola sulle fasce, ed El Shaarawy nel tridente con Dybala e Lukaku. Mancini-Ndicka in difesa.

Ore 17:33 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 16:45 – Due ore al fischio d’inizio di Roma-Brighton. Cielo poco nuvoloso sopra la capitale, non sono previste precipitazioni. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco verranno ufficializzate le formazioni delle due squadre: da capire se De Rossi confermerà il 4-3-3 o si affiderà al più prudente 3-5-2.

ROMA-BRIGHTON, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Smalling, Karsdorp, Llorente, Angelino, Zalewski, Aouar, Bove, Renato Sanches, Azmoun, Baldanzi.

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele, Van Heeke, Dunk, Igor; Lamptey, Gilmour, Gross, Adingra; Buonanotte, Enciso; Welbeck. All.: De Zerbi.

A disp.: Verbruggen, McGill, Webster, Veltman, Lallana, Moder, Baleba, Ferguson, Estupinan, Fati.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

