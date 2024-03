“ON AIR!” – PRUZZO: “Il Brighton vale il Monza, i tre attaccanti della Roma se li sogna”, FOCOLARI: “Paura esagerata degli inglesi”, ROSSI: “Difesa a tre? Passerebbe un messaggio sbagliato a squadra e avversario”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il Brighton non è in un gran momento, gli mancano giocatori importanti e sono in difficoltà, però io non mi fido… Di De Zerbi ne dicono di tutti i colori, è sicuramente un allenatore bravo e con delle idee. Ma prima del gridare al fenomeno aspetterei. Però fare questo discorso prima della partita porta zella, per cui aspettiamo… Io ho una sensazione: mettersi a 3 contro un avversario temibile mi sembra un messaggio sbagliato, di preoccupazione…Se dopo aver giocato a quattro a Monza e vinto 4 a 1, se ora ti metti a tre dietro perchè arriva il Brighton, non vorrei che passasse un messaggio sbagliato alla squadra e all’avversario…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Stampa spaccata sulla difesa a tre o a quattro. Non ci sono stati topini…per me però gioca a quattro. Però Smalling anche al 70% della condizione per me è il più forte difensore che hai in rosa, e quindi se vuoi farlo giocare a costo di sacrificare il principio della difesa a 4 è una spiegazione diversa dal “copriamoci, perchè questi ci fanno male“…andresti a privilegiare la qualità del tuo uomo più forte del reparto difensivo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma è più forte del Brighton, e se la gioca ad armi pari. Ma in queste partite serve prudenza, oltre alla consapevolezza. De Rossi mi piace come parla, starei ad ascoltarlo ore e ore. Su Bove lo sta facendo crescere, è una bellissima notizia, sta lavorando anche con chi sembra possa trovare meno spazio con lui. Formazione per stasera? Ci pensa De Rossi, lavora tutta la settimana questa e metterà la migliore per battere De Zerbi…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Fascia sinistra del prossimo anno? Innanzitutto bisognerà vedere Angelino che evoluzione avrà, perchè lì hai un diritto di riscatto a 5 milioni. E non sappiamo come finirà con Spinazzola. Io di giocatori forti in giro ne vedo tanti, ce ne sono, basta saperli cercare. Spinazzola sono due anni che non gioca con continuità. Fra l’altro la Roma ha in Primavera un giocatore fortissimo, che è Oliveras. Speriamo di non fare lo stesso sbaglio fatto con Calafiori…”

Fabrio Petruzzi (Rete Sport): “Spinazzola? Ora non ricominciamo a dare rinnovi a quello e a quell’altro…Spinazzola per un anno è stato quasi sempre fermo. Ora sta facendo buone prestazioni, è vero, però non ricominciamo a chiedere il rinnovo dopo due partite fatte bene, sennò ristiamo da capo a dodici…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Brighton ha incassato 44 gol in Premier, che sono tanti. Ed è nono in classifica. Arriva qui senza molti giocatori importanti, senza Mitoma e Joao Pedro…Noi abbiamo 4 giocatori, Paredes, Pellegrini, Dybala e Lukaku, che in questo momento sono superiori a tutti quelli loro…poi il calcio è bello perchè è vario, ma facendo gli scongiuri, vedendo come sono carichi i nostri, non dico che non deve esserci storia ma insomma… Quanto può essere forte il Brighton? Io penso che in questo momento sia inferiore alla Fiorentina. Io mi aspetto un buon risultato della Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io del Brighton non ho mai visto una partita… Il Brighton di stasera potrà valere più o meno il Monza, e il Monza contro la Roma ne ha presi quattro… I tre lì davanti poi mi sembrano di un’altra categoria. La Roma ha quei tre giocatori, tra l’altro in buona forma, che il Brighton se li sogna. Mi sembra di poter dire che la Roma possa battere chiunque in questo momento. Il Brighton vale la decima del nostro campionato, forse meno… Io penso che la Roma vincerà, bisognerà solo vedere con quanti gol di scarto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Partita che non sarà così facile, prima del sorteggio dicevamo che il Brighton era una delle peggiori, ed è così. In Premier è a metà classifica, ma è ben organizzata e non ha niente da perdere. Ci sono squadre più forti del Brighton, ma sarà una partita molto complicata. Se si pensa che la Roma stasera vincerà con 3 o 4 gol di scarto…poi magari ce la farà, però per me già se vince avrà fatto qualcosa… De Zerbi da top club? Bisognerà vedere anche se sarà in grado di reggere la pressione di certe piazze che sono terribilmente più complicate di Sassuolo e Brighton. Dove ci sono le pressioni, non è che torni a casa sereno se perdi 1 a 0, figuriamoci 4 a 0. Un conto è che ti girano le scatole perchè hai perso da allenatore del Brighton, un conto è se perdi da allenatore del Barcellona e la mattina dopo ti svegli, apri i giornali e ci sono tutti titoli su di te…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il Brighton è una squadra di caratura più modesta rispetto alla Roma, anche se ha dei giocatori importanti. Però tutta questa paura mi sembra esagerata. Dalla Roma mi aspetto una partita come le ultime, dove Pellegrini, Dybala e Lukaku suonino la carica. La Roma, condotta da un pubblico pazzesco, perchè 50 sold-out non si sono mai visti, farà una grande partita. De Rossi ha già dimostrato tutto in campionato, e ora vuole dimostrare anche in Europa, almeno finché sarà alla sua portata. Se non incontra il Liverpool o il Bayer Leverkusen di quest’anno, la Roma può andare avanti. E credo che lo farà… De Zerbi da grande squadra? Il salto di qualità lo fai quando riesci a far giocare certe squadre in un certo modo anche avendo i campioni. La grandezza di Guardiola è stato far fare quel tipo di calcio lì a Messi, Xavi e Iniesta, perchè certi giocatori non ti seguono troppo quando gli chiedi certe cose. Vedremo se De Zerbi sarà in grado di farlo, ed è da verificare…”

