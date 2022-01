(LIVE!) ROMA-CAGLIARI: 1-0 (33′ Sergio Oliveira)

AS ROMA NEWS – Dopo il misero punticino rimediato nelle ultime tre partite di campionato, la Roma deve tornare a vincere e spera di riuscirci oggi nel match casalingo contro il Cagliari.

I giallorossi non potranno contare sul solito apporto del pubblico dell’Olimpico, oggi “affollato” da appena 5 mila tifosi, ma avranno un Sergio Oliveira in più in mezzo al campo. Il Cagliari invece viene da due vittorie consecutive, ma ha diversi problemi di formazione per colpa del Covid.

Vi lasciamo alla diretta della match, col prepartita live e il racconto delle emozioni della partita.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

70′ – Ammonito Altare per un fallo bruttissimo su Felix. Meritava anche il rosso.

69′ – CAMBIO CAGLIARI: dentro Nandez, fuori Pereiro.

64′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan centralmente accelera bene e al limite scarica bene per Veretout, il francese calcia forte e basso sul primo palo, ci arriva Cragno!

62′ – Squadre già molto lunghe, manca ancora mezz’ora alla fine. La partita, nel punteggio, resta ancora aperta. La Roma sta sbagliando davvero troppe potenziali occasioni da gol, sbagliando sempre l’ultimo passaggio. Non è una novità.

58′ – Ammonito Felix. Il giovane attaccante, lanciato in velocità benissimo da Abraham, si allunga troppo la palla e poi colpisce Cragno in uscita bassa.

57′ – Bella azione della Roma con Zaniolo che difende palla a destra e serve Abraham centralmente, l’inglese scarica a Mkhitaryan, l’armeno prova a calciare dal limite col mancino ma la palla finisce alta sopra la traversa.

49′ – OCCASIONE ROMA! Altre due ripartenze in velocità dei giallorossi con Felix che non vengono sfruttate a dovere dai giocatori! Sulla prima il giovane attaccante calcia in porta troppo debolmente, nella seconda serve Mkhitaryan a centro area ma l’armeno cicca il pallone col mancino!

46′ – Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Fischia Maggioni, finisce il primo tempo di Roma-Cagliari. Partono bene i giallorossi che hanno un paio di buone occasioni per sbloccare la gara, poi però nel momento peggiore della Roma arriva un rigore nettissimo realizzato con grande freddezza dal nuovo arrivato Sergio Oliveira. Troppe le occasione in superiorità numerica sbagliate dalla squadra di Mourinho. Cagliari di fatto mai pericoloso dalle parti di Rui Patricio.

45′ – Tre minuti di recupero.

43′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan lancia in contropiede Felix, ottima palla per Zaniolo che però si allunga troppo la sfera sul primo controllo e non riesce a saltare Cragno!

39′ – Altro giallo di Maggioni, stavolta per Mancini. Il capitano giallorosso si lamenta per il cartellino.

36′ – La Roma chiede un altro calcio di rigore per un fallo di mano di Goldaniga, ma stavolta il VAR non interviene.

33′ – GOOOOOOOL!! SERGIO OLIVEIRA! Il portoghese si presenta sul dischetto e spiazza perfettamente Cragno! Roma avanti!!

32′ – CALCIO DI RIGORE ROMA! Stavolta Maggioni assegna il rigore dopo aver visto le immagini al VAR!

31′ – OCCASIONE ROMA! Sergio Oliveira calcia in porta, respinta di Dalbert col braccio largo! Il VAR richiama Maggioni!

30′ – Mezzora di gioco. Dopo un buon avvio, la Roma sta facendo molta fatica a creare gioco e occasioni. Il Cagliari sembra aver preso le misure in campo. Si resta sullo zero a zero.

27′ – Ammonito anche Carboni per una trattenuta su Zaniolo.

25′ – Ammonito Pavoletti per una sbracciata sul viso di Kumbulla.

23′ – Ammonito Sergio Oliveira per un intervento a centrocampo.

13′ – OCCASIONE ROMA! Maitland-Niles va via nell’uno contro uno e mette un bel cross per la testa di Abraham, Cragno si distende e salva la porta!

6′ – OCCASIONE ROMA! Abraham parte in contropiede, scarica a Mkhitaryan che serve Felix ma il ghanese calcia male sul primo palo! Sprecato un 3 contro 1 clamoroso.

5′ – Arbitro richiamato al VAR: Maggioni vede un tocco sul pallone e annulla il penalty.

4′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Sergio Oliveira lancia Zaniolo in area, Carboni interviene e lo stende. Maggioni non ha dubbi, protesta il Cagliari.

0′ – Fischia Maggioni, comincia Roma-Cagliari!

GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:50 – Problema per Pellegrini nel riscaldamento, il giocatore resta fuori: in campo ci va Veretout.

Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Pereiro, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: Mou manda in campo una squadra a trazione anteriore con Pellegrini, Sergio Oliveira e Mkhitaryan in mezzo al campo e un tridente formato da Zaniolo, Abraham e Felix. In difesa tocca a Kumbulla.

Ore 16:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata da Sky Sport in anteprima in questi istanti: Rui Patricio, Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina, Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham, Felix.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra la Capitale, terreno di gioco dell’Olimpico che appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari.

ROMA-CAGLIARI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Rui Patricio, Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina, Veretout, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham, Felix. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Karsdorp, Oliveras, Keramitsis, Bove, Zalewski, Volpato, Carles Perez, Shomurodov.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Pereiro, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri.

A disp.: Lolic, Radunovic, Iovu, Lykogiannis, Obert, Cavuoti, Ladinetti, Nandez, Desogus, Gagliano.

ARBITRO: Maggioni

Guardalinee: De Meo – Muto

Quarto Uomo: Volpi

Var: Pairetto

Avar: Carbone

Giallorossi.net – A. Fiorini