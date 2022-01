Roma-Cagliari, problema per Pellegrini durante il riscaldamento: gioca Veretout

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Problema fisico per Lorenzo Pellegrini nei minuti che precedono l’inizio di Roma-Cagliari.

Il capitano giallorosso, durante il riscaldamento, ha avvertito dolore calciando in porta. Per questo motivo il giocatore non scenderà in campo.

Al suo posto giocherà Jordan Veretout, che sarebbe dovuto partire dalla panchina.

Giallorossi.net – A. Fiorini