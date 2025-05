(LIVE!) ROMA-FIORENTINA, le formazioni ufficiali: Cristante preferito a Paredes, Shomurodov con Dovbyk in attacco

Tutto pronto allo stadio Olimpico per vedere in scena questo Roma-Fiorentina, terzultima giornata di campionato che vede ancora apertissima la corsa all’Europa e che ha come protagoniste anche le squadre che si affronteranno oggi alle 18 in casa dei giallorossi. La Roma vuole i tre punti per continuare a sognare, ma la Fiorentina deve vincere se vuole scavalcare i capitolini. Scontro diretto decisivo quello che comincerà tra pochi minuti.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 16:35– Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Konè, Cristante, Pellegrini, Angelino; Shomurodov, Dovbyk.

Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo coperto sopra la capitale, sono possibili lievi precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali: Ranieri sembra orientato a confermare lo schieramento che ha battuto l’Inter a San Siro, in attacco spazio alla coppia Shomurodov-Dovbyk.

ROMA-FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Konè, Cristante, Pellegrini, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All.: Ranieri.

A disposizione: –

FIORENTINA (in attesa di conferma): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Kean, Beltran. All.: Palladino.

A disposizione: –

Arbitro: Chiffi (Padova). Assistenti: Preti e Di Gioia. IV uomo: Arena. Var: Mazzoleni. Avar: Pezzuto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini