DOVBYK: “Provo sempre a fare il massimo, a volte mi riesce e a volte no. Fantastico aiutare la squadra a vincere”

Artem Dovbyk parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Fiorentina. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

ARTEM DOVBYK A DAZN

Cosa sta significando per te questo stadio?

“E’ fantastico, per me è importante godermi questo momento, sto aiutando la squadra a vincere. I tifosi sono fantastici”.

Cosa pensi di dare alla Roma?

“Provo a fare il massimo, a volte mi riesce e a volte no, devo aiutare la squadra e la squadra deve aiutare me”.