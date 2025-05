SVILAR: “Che emozione l’omaggio a Bove, è per sempre uno di noi. Questo club e questo stadio sono una casa”

Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Fiorentina. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

MILE SVILAR A DAZN

Sei corso via prima dell’intervista…Bove?

“Le interviste non mi piacciono molto…Su Bove, è una cosa emozionante come lo stadio l’ha omaggiato. Una cosa bellissima, lo stadio e questo club sono una casa. Lui è uno di noi per sempre, gli auguro di fare quello che ama. E’ un grandissimo ragazzo”.

La Champions?

“Zero promesse, promettiamo di provare a fare tutto per vincere le ultime e dopo vediamo”.

MILE SVILAR A SKY SPORT

Quale parata è stata la più difficile?

“L’ultima contro Kean. Cerco sempre di aiutare la squadra, ora dobbiamo provare a vincere le ultime tre e poi vediamo”.

Le lacrime di Bove?

“Momento molto emozionante, lui è una bravissima persona e ha un cuore incredibile. Gli auguro il meglio, spero che possa tornare a fare ciò che ama perché lo merita”.