ROMA-FIORENTINA 1-0: le pagelle

Si è conclusa da pochi minuti Roma-Fiorentina. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i viola nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato.

Svilar 9 – Un extraterrestre. Non ci sono altre parole.

Celik 6,5 – Anche oggi impeccabile, gioca con una sicurezza e una precisione da difensore consumato. Dal 77′ Rensch sv .

Mancini 7 – Il duello con Kean è scomodissimo, ma lui non molla di un centimetro e lotta fino all’ultima stilla di sudore.

Ndicka 6,5 – Per lui vale lo stesso discorso fatto con i suoi colleghi di reparto. Se la Roma vince con l’ennesimo clean sheet il merito è anche suo nonostante la fatica fatta oggi.

Soulè 6,5 – Non in giornata di grazia come le scorse, ma il suo impegno è prezioso anche in fase di copertura.

Konè 7,5 – Altro partitone in mezzo al campo di questo giocatore di assoluto spessore. Nel recupero perde un po’ di lucidità nella gestione di alcuni palloni, ma gli va assolutamente concesso e perdonato.

Cristante 6,5 – Torna imprescindibile anche con Ranieri. Gioca (bene) da intermedio, dà tutto. Dal 63′ Gourna-Douath 6,5 – Fisicamente straripante, deve disciplinarsi.

Pellegrini 5,5 – Altra prestazione sotto tono. Ranieri lo toglie all’intervallo. Dal 46′ Pisilli 6 – Dà più sostanza e vivacità alla mediana.

Angelino 6,5 – Regala un pallone delicato alla testa di Shomurodov che vale il match.

Shomurodov 6,5 – L’assist per la rete di Dovbyk non è per niente banale. Dà l’anima in campo, e oggi è decisivo con quel colpo di testa. Dal 63′ Baldanzi 6,5 – Ranieri lo schiera come prima punta, un ruolo molto complicato per uno come lui. Ma Tommaso lotta e tiene impegnata la difesa viola nel momento più difficile del match.

Dovbyk 6,5 – Diciamoci la verità: fino al gol è stato di gran lunga il peggiore in campo. Ma non è possibile ignorare come la sua rete sia decisiva nella vittoria di oggi. Dal 77′ El Shaarawy sv.

CLAUDIO RANIERI 7,5 – Sta realizzando un autentico miracolo. Comunque vada a finire non ci si può che togliere il cappello davanti a questo signore del calcio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini