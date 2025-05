Roma-Fiorentina, omaggio per Bove: “Forza Edo, continua a sognare!”. Il centrocampista si commuove sotto la Sud

Edoardo Bove torna all’Olimpico, ma da spettatore e con il cuore gonfio di emozione. Il centrocampista, oggi alla Fiorentina in prestito dalla Roma, non è potuto scendere in campo contro i suoi ex compagni a causa del malore che lo ha colpito lo scorso dicembre. Ma il pubblico giallorosso non lo ha dimenticato.

A salutarlo, due striscioni carichi d’affetto e un tributo che lo ha fatto commuovere. Il primo, apparso in Curva Sud prima del fischio d’inizio, recitava: “Forza Edo… continua a sognare!” – un messaggio semplice e diretto, come il legame che unisce Bove alla sua gente.

Poi, anche la Tribuna Tevere ha voluto rendere omaggio al ragazzo cresciuto a Trigoria con parole che hanno colpito nel profondo: “Un cuore più forte di un destino avverso… Forza Edoardo!” Segni di un amore che non si spezza. Perché Edo, al di là delle maglie, resta uno di famiglia.