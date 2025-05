PALLADINO: “Svilar migliore in campo vorrà dire qualcosa. Zaniolo? Credevo al gol dell’ex”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Ranieri ti ha fatto tanti complimenti, c’è rammarico per il risultato ma questo ti può servire anche per preparare la sfida di giovedì. Hai costretto la Roma a soffrire.

“Ringrazio Ranieri pubblicamente perché è un allenatore a cui ho voluto bene e che mi ha allenato, una persona speciale. Non so cosa ha detto ma lo ringrazio. Detto questo sono d’accordo con te, oggi abbiamo affrontato una squadra molto solida e organizzata, abbiamo fatto una grande prestazione, c’è rammarico per la sconfitta, non era quello che volevamo ma siamo venuti qui cercando di mettere in difficoltà la Roma. Abbiamo avuto tante occasioni, Svilar è un grande portiere, era difficilissimo fargli gol, se finisce migliore in campo vuol dire che la nostra prestazione è stata giusta. Ho cercato di mettere tutte le frecce che avevo a disposizione, abbiamo finito con tanti attaccanti per cercare di schiacciare la Roma ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Questa partita però ci deve dare tanta autostima, giovedì avremo una finale e ho detto ai ragazzi di archiviare questa e pensare subito a giovedì. Vogliamo arrivare in finale”.

La scelta di schierare Zaniolo?

“Ho visto Nicolò in settimana carico e motivato, tante volte credo al gol dell’ex quindi mi aspettavo che facesse un’ottima partita. Ha fatto quello che doveva fare, si è battuto, ha lottato, ha tenuto botta contro una grande fisicità della Roma, poteva far gol ma purtroppo non c’è riuscito. Sono contento della sua prestazione, si è meritato l’occasione, come ho già detto credo in tutti i miei ragazzi”.

Abbiamo notato che è mancata un po’ di gamba sugli esterni. Pensi che sia mancata questa cosa nella ripresa?

“Purtroppo sui quinti abbiamo un po’ di sfortuna in questo periodo, Dodo era fuori, Gosens stanotte ha vomitato e stretto i denti, lo ringrazio perché non era al 100% e al 30′ mi aveva chiesto già il cambio. Mi sono dovuto adattare ma Ndour nel secondo tempo ha fatto una buona partita, ho cercato di cambiare sistema di gioco per mettere il più possibile in difficoltà la Roma. Ci siamo riusciti tante volte ma purtroppo quando hai un portiere così davanti il calcio è fatto anche di episodi”.

Il Betis ha vinto 2-1 con il turnover. L’aggressione della Fiorentina nei venti minuti potrebbe togliere qualcosa agli spagnoli?

“In questo momento possiamo andare a prendere le squadre forti in avanti, abbiamo un’identità molto chiara e possiamo abbassarci quando è il momento. La squadra ha raggiunto una maturità tale che riesce a percepire quando farlo, lo abbiamo dimostrato sia oggi che con il Betis. Studieremo poi la strategia giusta per giovedì”.