ROMA-GENOA: 0-0. Abisso e il VAR negano la vittoria ai giallorossi

AS ROMA NEWS – Si riparte. La Roma apre oggi all’Olimpico la 24esima giornata di campionato affrontando il Genoa di Blessin, penultimo in classifica.

I liguri sono una formazione completamente rinnovata dal mercato invernale e sembrano aver ritrovato motivazioni ed entusiasmo. Abraham e compagni però non possono permettersi altri passi falsi, e puntano a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre e poi alla diretta testuale del match con il nostro racconto della partita.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

97′ – Finita. La Roma non vince per colpa di un arbitraggio a dir poco vergognoso. La decisione di Abisso, richiamato da un VAR particolarmente scrupoloso, ha rovinato la partita. L’accanimento che c’è nei confronti di Zaniolo, che aveva deciso la partita, non ha precedenti. Questo, signori, non è più calcio. Tutto ormai è legato al protagonismo del VAR che distrugge lo spettacolo in campo.

94′ – Espulso Zaniolo! Abisso ha rovinato una partita con una decisione assurda.

93′ – INCREDIBILE: ABISSO ANNULLA RICHIAMATO DAL VAR! Visto un fallo precedente di Abraham! Assurdo!

91′ – GOOOOOL! GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL!!! ZANIOLOOOO!!! Il 22 controlla dal limite, si porta la palla sul sinistro e poi la spara all’angolino!! CHE GOL!

86′ – El Shaarawy calcia malissimo dopo una fuga sulla sinistra! Quanti errori tecnici per la Roma.

82′ – El Shaarawy prova a battere in porta di testa ma manda la palla sul fondo.

78′ – Ammonito Vazquez.

77′ – La Roma è troppo frenetica, deve gestire meglio la superiorità numerica.

72′ – CAMBIO ROMA: dentro Veretout, fuori Karsdorp.

71′ – DOPPIO CAMBIO GENOA: fuori Portanova ed Ekuban, dentro Maksimovic e Melegoni.

70′ – El Shaarawy calcia alto su punizione.

69′ – ESPULSO OSTIGARD! Felix gli sfugge via e il difensore lo stende, per Abisso è fallo da ultimo uomo che impedisce una chiara occasione da gol!

66′ – OCCASIONE ROMA! Abraham calcia in porta a botta sicura dopo un bel cross di Karsdorp, Ostigaard quasi sulla linea fa un miracolo respingendo la palla e mandandola in angolo!

63′ – I cambi hanno migliorato la Roma che sta attaccando a testa bassa con più continuità, ma serve più qualità negli ultimi metri.

60′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy mette un pallone d’oro a centro area per Zaniolo che col destro calcia altissimo! Che errore!

59′ – Cristante prova la botta dal limite, conclusione centrale, blocca Sirigu.

56′ – CAMBI ROMA: dentro Felix, esce Oliveira. Dentro El Shaarawy, fuori Maitland-Niles.

56′ – DOPPIO CAMBIO GENOA: fuori Yeboah, dentro Piccoli. Dentro Amiri al posto di Destro.

55′ – OCCASIONE ROMA! Smalling di testa manda alto tutto solo davanti alla porta dopo un ottimo cross di Karsdorp!

50′ – Sturaro calcia dal limite, palla che sfila a lato.

46′ – Si riparte, nessuna novità dei due schieramenti.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo di Roma-Genoa: risultato fermo sullo zero a zero. Dopo una prima parte di gara complicata per via dei ritmi indiavolati tenuti dai liguri, la squadra giallorossa cresce e crea diverse situazioni pericolose, senza però riuscire a battere in porta con efficacia.

45′ – CAMBIO GENOA: si fa male Bani, dentro Ostigard.

41′ – La Roma sta crescendo, il Genoa ora appare in difficoltà.

40′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo parte bene centralmente e poi lancia bene in porta Oliveira, il portoghese tutto decentrato sulla sinistra calcia col mancino mandando la palla sull’esterno della rete!

38′ – Ammonito Mancini. La Roma ha avuto due possibilità di concludere in porta con Mikhitaryan e Niles, ma i difensori del Genoa hanno sempre respinto.

32′ – La Roma ora è in un buon momento grazie alle giocate di Mikhitaryan e Sergio Oliveira che riescono a spezzare la pressione del Genoa.

30′ – La Roma non riesce a trovare ancora la giocata giusta per arrivare in porta. Gara che si gioca a ritmi alti, ma dopo mezz’ora non c’è stata ancora una vera occasione da gol.

24′ – Ammonito Vanheusden per una sbracciata su Abraham.

14′ – OCCASIONE GENOA: Ekuban di testa impegna Rui Patricio in angolo.

10′ – Partita complicata in avvio: la Roma soffre il pressing asfissiante del Genoa e non riesce a ripartire.

5′ – Il Genoa è subito molto aggressivo in mezzo al campo, già qualche intervento duro sulle gambe dei giallorossi.

0′ – Fischia Abisso, comincia Roma-Genoa!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 14:20 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vásquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro.

Ore 14:00 – La Roma annuncia la formazione ufficiale: Mou conferma la difesa a tre con Maitland-Niles preferito a Vina. A centrocampo resta fuori Veretout, in attacco Zaniolo e Abraham.

Ore 13:55 – Sky Sport comunica la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per affrontare il Genoa: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Maitland-Niles; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.

Ore 13:00 – Cielo nuvoloso sopra la Capitale, ma non sembra minacciare pioggia. Terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Genoa.

ROMA-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Maitland-Niles; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Viña, Kumbulla, Bove, Veretout, Zalewski, Carels Perez, Shomurodov, El Shaarawy, Felix.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vásquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro. All.: Blessin.

A disp.: Marchetti, Semper, Maksimovic, Calafiori, Melegoni, Ostigard, Czyborra, Masiello, Galdames, Amiri, Gudmundsson, Piccoli.

ARBITRO: Abisso

Guardalinee: Valeriani-Capaldo

Quarto Uomo: Miele G.

Var: Nasca

Avar: Alassio

Giallorossi.net – A. Fiorini