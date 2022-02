TIAGO PINTO: “Le mie parole su Zaniolo sono state strumentalizzate. Molto sorpreso dal rumore intorno a una risposta ovvia”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Genoa.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Sono state dette cose diverse su Zaniolo da lei e da Mourinho in conferenza stampa. Qual è la posizione della Roma? Preferisce aspettare a trattare?

Io non posso nascondere che sono stato molto sorpreso da tutto questo rumore intorno ad una risposta ovvia. Siamo in un’era in cui Messi ha lasciato il Barcellona per andare al PSG, nessun direttore sportivo può essere preso sul serio se dice che un calciatore non uscirà mai. Quello che abbiamo detto io e Mourinho è ovvio, come è ovvio che Nicolò ha un contratto fino al 2024 ed è uno che non ha bisogno di discutere il suo futuro. Nella conferenza stampa ho detto tre volte che non era il momento di parlare del mercato estivo e di rinnovi, ma era il momento di parlare della squadra.

Purtroppo è andata così, ma sono qui anche per imparare. A me non piace parlare e non mi piace il protagonismo, ma ho imparato a parlare di più e collaborare, ma vedere cosa è successo per una risposta ovvia mi spinge a rivedere i miei pensieri. Non ho capito questa situazione, ma mi hanno fatto piacere le parole del mister, ha parlato di maturità. Mi ha fatto piacere anche che i tifosi hanno capito che le mie parole sono state strumentalizzate. Di Zaniolo non parlo più.

Per lei Sergio Oliveira è un interno di centrocampo o un regista?

Per me Sergio Oliveira ha 2-3 caratteristiche importanti per noi. Il mister ha detto che lui non è un regista ma un giocatore che può fare diversi ruoli a centrocampo. E’ un giocatore con personalità che può aiutare la squadra e può fare tutto.