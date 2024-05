(LIVE!) ROMA-JUVENTUS, le formazioni ufficiali: c’è Kristensen a destra, in attacco Baldanzi con Dybala e Lukaku

AS ROMA NEWS – Altra serata dalle emozioni forti quella dell’Olimpico, dove la Roma affronta la Juventus a sole quattro giornate dal termine di questo campionato il cui finale è ancora tutto da scrivere.

Con un posto Champions ancora tutto da conquistare, vincere deve essere la parola d’ordine per i giallorossi che devono approfittare dei passi falsi di Bologna e Lazio, oltre che tenere lontana l’Atalanta.

La Juventus dal canto suo deve solo cercare di difendere la posizione in classifica: con i tre punti, i bianconeri strapperebbero il pass matematico per la prossima Champions League, ma anche un pareggio potrebbe essere un buon risultato per tenere le inseguitrici a distanza.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento: difesa tutta nuova con Kristensen a destra, Llorente-Ndicka al centro e Angelino a sinistra. In attacco invece sorpresa Baldanzi con Dybala e Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #RomaJuve 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/zYatIwBKGu — AS Roma (@OfficialASRoma) May 5, 2024

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Kristensen, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Baldanzi.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra l’Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Baldanzi. All.: De Rossi.

A disposizione: –

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri.

A disposizione: –

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Alassio-Preti.

Quarto uomo: Guida.

VAR: Di Paolo. AVAR: Dionisi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini