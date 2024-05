Inarrestabile Bayer Leverkusen: vince 5 a 1 sul campo del Francoforte nonostante l’ampio turnover

NOTIZIE AS ROMA – Non si ferma il cammino trionfale del Bayer Leverkusen che vince ancora in Bundesliga nonostante sia matematicamente campione di Germania ormai da giorni.

La squadra di Xabi Alonso annienta il Francoforte in trasferta nonostante l‘ampio turnover deciso dal tecnico spagnolo in vista della gara di ritorno contro la Roma nella semifinale di Europa League.

In rete Xhaka, Schick, Palacios (su rigore), Frimpong (subentrato dalla panchina) e Boniface, anche lui in rete sempre dal dischetto. Il Bayer dunque resta imbattuto e mira a chiudere una stagione da record senza sconfitte.

Giallorossi.net – D. De Cortis