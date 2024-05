Calciomercato Roma, pronta l’offerta del Chelsea per Osimhen: al Napoli 90 milioni più Lukaku

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Al momento non c’è ancora una vera e propria trattativa, ma Chelsea e Napoli stanno cominciando ad annusarsi per capire se un super affare tra due grandi bomber può effettivamente andare in porto.

I due attaccanti in questione, scrive in questi minuti il portale Corriere.it, sarebbero Victor Osimhen e Romelu Lukaku, centravanti della Roma ma di proprietà del club inglese che difficilmente potrà restare ancora in giallorosso.

Big Rom piace molto al ds in pectore del Napoli, Manna, che già l’anno scorso da dirigente della Juventus aveva avviato una trattativa con il Chelsea. Ora vuole riprovarci, sapendo che i londinesi hanno intenzione di lanciare un’offensiva pesantissima per avere Osimhen.

Il nigeriano viene valutato dai partenopei circa 150 milioni di euro, l’idea degli inglesi è quella di offrirne 90 più il cartellino di Lukaku. Nell’affare potrebbe finire anche un altro calciatore di proprietà del Chelsea. Tanti i nodi da sciogliere, a cominciare dall’ingaggio pesante del belga e dalla volontà del calciatore di trasferirsi al Napoli.

Fonte: Corriere.it

