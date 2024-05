Roma, il nuovo ds sarà annunciato la prossima settimana. Stop ai prestiti: cambia la strategia sul mercato

AS ROMA NEWS – Daniele De Rossi ha già tracciato la nuova via della Roma sul mercato parlando ieri in conferenza stampa: il tecnico chiederà giocatori di gamba, dinamici, che sappiano puntare e saltare il diretto avversario.

A dargli una mano sarà ovviamente il prossimo direttore sportivo, la cui identità non è stata ancora rivelata ma che molto presto sarà resa nota al popolo romanista. Il momento della verità sta per arrivare: secondo La Repubblica, l’annuncio arriverà la settimana prossima. Si va sempre più verso una figura che dà del tu agli algoritmi e al modello in stile Bayer promosso da De Rossi.

La strategia, aggiunge la Gazzetta dello Sport, è già stata delineata, a cominciare dallo stop al ricorso esasperato ai prestiti: dalla prossima estate saranno al massimo 2 o 3. Si punterà ad avere giocatori di proprietà per creare valore e senso di appartenenza. I giocatori di proprietà, infatti, non solo contribuiscono ad aumentare il valore totale del club, ma si sentono maggiormente legati alla causa.

Per quanto riguarda la portata degli investimenti, molto dipenderà dalla conquista della Champions League: se la squadra centrerà l’obiettivo, il prossimo direttore sportivo punterà sull’acquisto di 3-4 giocatori che siano in grado di fare la differenza fin da subito. Che siano pronti, insomma, anche per garantire una certa competitività a livello europeo.

Se invece la Roma dovesse giocare ancora l’Europa League allora la scelta cadrà su dei profili diversi: giocatori giovani, con voglia e fame agonistica, in grado di essere valorizzati sotto la gestione di De Rossi.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport

