(LIVE!) ROMA-LECCE: 2-0 (13′ Under, 37′ Mkhitaryan)

AS ROMA NEWS ULTIME – In un campionato che in parte si ferma per colpa del temuto Coronavirus, scende in campo invece la Roma che questo pomeriggio alle 18 affronta il Lecce.

I giallorossi di Fonseca non vivono un momento particolarmente felice e anche la vittoria in Europa League sul Gent non ha riportato ottimismo tra i tifosi. Occhio al Lecce a caccia di punti salvezza e smanioso di approfittare del periodo no della Roma. Ora le ultime sulle formazioni ufficiali e poi via alla diretta testuale del match.

ROMA-LECCE, LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce due a zero per la Roma questo primo tempo. Finalmente una buona frazione dei giallorossi che giocano una partita a ritmi sostenuti, creando diverse occasioni da gol. Lecce pericoloso solo grazie a qualche svarione di Peres. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′ – Chance Roma con Cristante che da buona posizione può calciare col destro, ma la sua conclusione è debole e permette a Vigorito di bloccare.

37′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! MKHITARYAN!!! Pellegrini serve Dzeko, il bosniaco aspetta il taglio in velocità dell’armeno e lo serve coi giri giusti, Micki entra in area e col sinistro rasoterra batte Vigorito!!

36′ – Mancini torna in campo, solo una botta dolorosa per lui.

35′ – Mancini si fa male dopo una bella chiusura volante, si prepara Fazio.

30′ – Ancora Dzeko! La sua conclusione dal limite è potente ma centrale, blocca in due tempo Vigorito.

30′ – Occasione Roma! Ancora Dzeko in versione uomo assist, stavolta serve a centro area Pellegrini che da ottima posizione manda a lato! Si dispera il numero 7 giallorosso!

27′ – Occasione Roma! Dzeko lancia Under a destra, il turco gliela ridà molto bene e il bosniaco calcia dal limite mandando però la palla di poco alta! Edin molto meglio da uomo assist che da finalizzatore fino a questo momento.

25′ – Dopo un ottimo quarto d’ora, adesso la Roma sta un po’ rifiatando. Lecce per ora mai davvero pericoloso.

16′ – Insiste la Roma, padrona del campo: Dzeko stavolta perde troppo tempo e non approfitta di un’altra potenziale occasione enorme per i giallorossi.

13′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Mkhitaryan bravissimo a recuperare palla sulla trequarti lancia splendidamente in porta Under che col mancino non dà scampo a Vigorito! Roma avanti con merito!

10′ – Altra grande occasione per la Roma! Stavolta è Pellegrini a lanciar benissimo Dzeko a centro area, il bosniaco difende palla e prova a girarsi per calciare in porta ma viene ostacolato e conclude debolmente! L’arbitro lascia proseguire, timide proteste dei giallorossi.

7′ – Occasione Roma! Dzeko inventa un assist perfetto per Pellegrini che parte verso la porta e calcia col destro mandando però alto! Era un’ottima chance, poteva fare meglio Pellegrini!

5′ – La Roma è partita all’attacco, Lecce tutto chiuso nella propria trequarti.

1′ – Subito Roma: Under crossa dalla destra, Dzeko sul secondo palo prova a sorprendere il portiere del Lecce ma manda la palla sull’esterno della rete.

1′ – Fischia Giacomelli, comincia Roma-Lecce!

ROMA-LECCE, IL LIVE DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 17:05 – Ufficiale anche l’undici del Lecce: Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula.

Ore 17:00 – Ecco il tweet della Roma con il suo undici titolare:

Ore 16:00 – Cielo sereno e temperatura gradevole all’Olimpico. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo la formazione scelta da Fonseca.

ROMA-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Cetin, Jesus, Ibanez, Fazio, Santon, Spinazzola, Villar, Perotti, Kluivert, Kalinic, Perez.

All.: Paulo Fonseca.

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula.

A disp. Gabriel, Chironi, Meccariello, Shakov, Paz, Dell’Orco, Vera, Tachtisidis, Oltremarini, Rimoli.

All.: Liverani

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Assistenti: Ranghetti e Bresmes

IV uomo: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Costanzo

Giallorossi.net – A. Fiorini