DZEKO: “Abbiamo dato tutto in campo, adesso c’è più fiducia. Ora vogliamo passare il turno col Gent”

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Lecce concluso col punteggio di 4-0. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

La partita perfetta stasera?

Possiamo dire che le ultime partite abbiamo fatto bene, per le prossime abbiamo più fiducia.

Giusto impatto alla gara.

La vittoria col Gent c’ha dato fiducia. Oggi siamo andati in campo dal primo all’ultimo minuto per dare tutto e vincere.

Era così difficile giocare così?

Non mi piace parlare di cosa è successo, guardiamo avanti. Spero che queste partite ci abbiano dato più forza.

Si vedrà la vera Roma anche a Gent?

Speriamo. Andiamo lì a dare tutto, e proveremo anche a vincere. Vogliamo passare il turno.

EDIN DZEKO A ROMA TV

Grande prestazione della squadra…

Si abbiamo giocato bene, siamo usciti dal campo convinti che dopo tanto tempo dovevamo vincere in Serie A, abbiamo fatto una buona gara con buone occasioni ma sopratutto siamo tornati alla vittoria.

Sei in un buono stato di forma…

Mi sento bene, dico la verità giovedì contro il Gent mi sentivo un po’ stanco, oggi mi sentivo meglio. Come ho detto oggi era importante vincere e queste due vittorie ci danno fiducia nelle prossime gare.

Oggi sei stato nel vivo della manovra…

Mi piace giocare per i ragazzi e dare l’ultimo passaggio. Oggi era importante vincere, siamo contenti, testa alta.

E’ bastata la vittoria di giovedì mentalmente o avete fatto altro in settimana?

Abbiamo lavorato tanto anche perchè ultimamente perdevamo la palla troppo spesso. Quella di giovedì sicuramente ci ha dato fiducia oggi e si è visto come siamo migliorati anche nel gioco. Speriamo che da oggi vada sempre meglio.

Oggi ha fatto la differenza l’aggressività?

Sicuramente anche quello che era mancato ultimamente. Come dice il mister dopo ogni palla persa dobbiamo rincorrere e fare pressing per recuperare il pallone. Come ho detto dobbiamo migliorare sotto molti punti di vista.