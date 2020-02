LIVERANI: “La Roma ha una qualità infinita, ci sta subire ma le abbiamo regalato due gol”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fabio Liverani, allenatore del Lecce, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei salentini ai microfoni di Sky Sport:

Sulla corsa salvezza…

Non sono d’accordo che siamo solo noi e le genoane.

Sulla partita…

La Roma è una squadra di qualità e categoria superiore. Noi oggi abbiamo fatto dei buoni regali agli avversari. Ci sta subire a Roma, non ci sta che regaliamo due gol come abbiamo fatto. Abbiamo preso gol su errori nostri in fase di possesso. Avrei voluto soffrire, difendere ma non perdere 4-0. La Roma ha una qualità infinita, è come se ti fai il bagno nel sangue quando c’è uno squalo.

Qual è il motivo di questa insufficiente fase offensiva?

Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione. Credo che le situazioni ci fossero. E’ normale che venire all’Olimpico e pensare di avere 10 occasioni da gol non è pensabile. Gli episodi cambiano le partite. Una squadra come la Roma che trova il doppio vantaggio e tu non sfrutti le occasioni diventa quasi impari.

Dopo tre vittorie consecutive oggi un passo indietro.

Eravamo dati per spacciati da tutti, abbiamo dei difetti e dei pregi. Oggi abbiamo tirato fuori troppi difetti e pochi pregi.

Nei contrasti eravate meno decisi. Eravate lontani dagli avversari, hai detto “Non riguarda solo le due genoane”…

Mi riferivo a quelle due dietro e poi anche a qualcuna davanti. Saremo in 7-8 squadre.

Arrivano due squadre che si giocano tanto nelle prossime due…

Ragioniamo partita per partita, abbiamo ancora 15 punti e lavoriamo per arrivarci il prima possibile. Dimentichiamo le sconfitte come le vittorie.