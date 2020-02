ROMA-LECCE 4-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso la gara di campionato Roma-Lecce, con i capitolini che hanno distrutto 4-0 i salentini. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Pomeriggio quasi da spettatore per lo spagnolo.

Bruno Peres 6 – Qualche svarione di troppo nel primo tempo, meglio nella ripresa.

Mancini 6 – Gli avversari non sono irresistibili, lui se la cava senza affanni.

Smalling 7 – Gran partita anche stasera, chiude ogni spiraglio con interventi provvidenziali.

Kolarov 7 – In ripresa. Spinta costante con diversi cross appetitosi. Nel finale segna anche un gol che meritava.

Cristante 6,5 – Molto bene stavolta nel ruolo di play basso, sia in fase di costruzione che di distruzione (avversaria) del gioco.

Veretout 6,5 – Gioco in un ruolo particolare, alternandosi tra la fascia destra e il centro del campo. Lavoro prezioso.

Ünder 6,5 – Gran primo tempo coronato con un gol che sblocca la gara. Cala un po’ nella ripresa. Dal 61′ Perez 6,5 – Sempre pimpante e pericoloso, entra nella storia del match con un assist.

Pellegrini 6 – Sufficienza di incoraggiamento. Non gioca male, anzi. E’ sempre nel vivo del gioco e confeziona anche un paio di assist dei suoi. Ma sbaglia un paio di gol abbastanza facili per un evidente blocco psicologico che deve ancora superare. Dal 46′ Kluivert 6 – Si vede più per i recuperi difensivi che in zona Vigorito.

Mkhitaryan 7 – Forse il migliore del primo tempo, nella ripresa si sposta nel ruolo di trequartista e fa un po’ meno bene. Si conferma un giocatore che, quando sta bene, ha qualità importanti.

Dzeko 7,5 – Partitona. Segna un gol, ne poteva fare altri due. Gioca alla grandissima per la squadra sfornando una caterva di assist. Esce tra l’ovazione, meritata, dell’Olimpico. Dall’81’ Kalinic: sv.

FONSECA 7 – La sua Roma rialza la testa con una prova convincente, per piglio e gioco offensivo. La squadra finalmente costruisce occasioni e infatti torna a segnare. Azzeccate le sue mosse tattiche che hanno mandato in difficoltà gli avversari. Bene, ma questa deve essere solo la prima di una lunga serie e non la solita rondine che non fa primavera.

Giallorossi.net – A. Fiorini