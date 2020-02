FONSECA: “La squadra ha ritrovato fiducia. Mkhitaryan troppo importante per l’attacco. Le critiche? Le accetto, sono io il responsabile”

AS ROMA NEWS ULTIME – Mister Paulo Fonseca commenta a caldo il risultato di Roma-Lecce, match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Controllo della partita, zero rischi. Sorpreso?

La squadra si è allenata molto bene ed ero fiducioso. Il Lecce era in un buon momento. I primi 30 minuti abbiamo fatto molto bene. E’ stata una partita diversa da quella del Gent, la squadra sentiva più fiducia.

Pellegrini perchè è stato sostituito?

Ha giocato molto bene, ma aveva un fastidio e abbiamo preferito non rischiare.

Lei ha necessità che i due centrocampisti giochino bene, se lo fanno la squadra funziona.

E’ vero, la fase di costruzione è troppo importante. Oggi hanno fatto tutti bene. Cristante e Veretout hanno fatto bene per la squadra. Diawara? Vedremo quando può rientrare, va valutato giorno per giorno.

Mkhitaryan?

Grande giocatore, è importantissimo per la nostra squadra perchè è uno che sa scegliere bene le ultime decisioni. Lui è molto importante in questo momento per dare continuità al nostro attacco.

La difesa non ha preso gol anche stasera, si stanno ritrovando gli equilibri?

Sì, è troppo importante non prendere gol. Oggi abbiamo fatto una buona partita nelle marcature preventive e per questo non abbiamo preso gol. Il Lecce ha qualità offensiva.

Come reagisce alle critiche?

Devo essere sempre equilibrato e capire il momento. Io sono il principale responsabile, accetto molto bene le critiche. Visto il momento non mi aspettavo di certo i fiori…

PAULO FONSECA A ROMA TV

Una bella prestazione….

Si penso che abbiamo fatto una buona partita nei primi 30 minuti e siamo stati molto bene con diverse occasioni da gol. Mi è piaciuta molto la prima parte, poi abbiamo gestito. E’ la seconda partita che non prendiamo gol e questo è positivo.

La Roma non ha subito il campo pesante per la partita di rugby di ieri…

Devo dire che ero preoccupato ma i ragazzi che hanno lavorato per il campo hanno fatto un grande lavoro.

Mi sono piaciute 3 cose: la voglia di riconquistare il pallone, la capacità di verticalizzare e il movimento dei giocatori senza palla…

Penso che abbiamo sempre lavorato bene quando perdevamo palla e la marcatura difensiva è stata ottimale, sopratutto quella di Cristante e Veretout. Abbiamo giocato con aggressività e abbiamo tenuto bene linee di passaggio in profondità. Penso che abbiamo fatto quasi 30 tiri in porta e questo dimostra che abbiamo giocato molto.

Hai lavorato molto bene sulla testa oggi…

Non era una questione che la squadra non ha fatto buone partite o non aveva capito come giocare, per me era una questione di fiducia e parlando con i giocatori penso che è un modo di ritornare alla fiducia per i giocatori.

Come sta Pellegrini?

Lorenzo ha fatto una bellissima partita, non ha sbagliato quasi mai. Abbiamo parlato nell’intervallo e aveva un fastidio nella gamba e con questo risultato ho deciso di non rischiare più.