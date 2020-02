MKHITARYAN: “Crediamo al quarto posto. La squadra si è ritrovata ma non è ancora abbastanza”

AS ROMA NEWS – Henrikh Mkhitaryan parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Lecce e vinto per 4-0. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Meglio di così non si poteva.

Non era facile, ma ora dobbiamo ritrovare fiducia. Dobbiamo andare avanti passo passo per trovare il nostro gioco.

Oggi avete dimostrato di poter arrivare quarti.

Sì, ci crediamo di arrivare quarti ma dobbiamo pensare alla prossima partita. Dobbiamo concentrarci, non dobbiamo pensare al fatto che dobbiamo giocare 13 partite. Ora testa al Gent, poi al Cagliari.

Si può stare tranquilli che non ci siano altri blackout?

Penso che la squadra si sia ritrovata, però dobbiamo lavorare, non è abbastanza. Gli avversari sanno come giochiamo e dobbiamo cambiare la strategia.

Come stai fisicamente? Da questo dipende il futuro di questa squadra.

Sto bene, ma devo migliorare in allenamento.