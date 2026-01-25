LIVE! ROMA-MILAN, le formazioni ufficiali: conferma per Ghilardi, tridente Soulè-Malen-Dybala

L’Olimpico si prepara a una notte che pesa come un macigno. Roma-Milan non è una partita come le altre: è uno scontro diretto che può spostare equilibri, umori e prospettive della stagione. Quattro punti dividono le due squadre, ma in novanta minuti tutto può cambiare.
La Roma di Gasperini arriva con la voglia di rompere finalmente il tabù dei big match e dimostrare di essere pronta a sedersi al tavolo delle grandi. Il Milan di Allegri, solido e cinico, sa che qui si gioca una fetta enorme di Champions, e forse qualcosa in più. Segui su Giallorossi.net il live di una sfida tutta da vivere.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 19:45 – La Roma comunica il suo schieramento anti-Milan: Gasperini conferma Ghilardi al posto di Hermoso e punta sull’accoppiata argentina Dybala-Soulè per accompagnare Malen in attacco.
Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Maignan; Tomori Gabbia De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Konè, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.
Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Piove a intermittenza sopra la Capitale, previste precipitazioni anche nel corso del match. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali, con Gasperini che sembra aver scelto Soulè e Dybala alle spalle di Malen.
ROMA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Konè, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All.: Allegri.
A disp.: –
Arbitro: Andrea Colombo (Como)
Assistenti: Perrotti – Rossi M.
IV uomo: Zufferli
VAR: Di Bello
AVAR: Abisso
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
probabilmente mai come questa volta sarebbe fondamentale vincere un big match, visto che comunque per forza di cose Juve o napoli perderanno punti.
scendiamo in campo carichi, concentrati e compatti, e spinti da uno stadio pieno d’amore ce la possiamo fare
Roma 2 Milan 0
Spero non finisca come all andata, una partita di attaccare senza gol e al primo contropiede si prende il gol… Perdere così mi darebbe fastidio, sono partite complesse che si giocano più di strategia che di impeto… Che ne pensate?
Speriamo che il calcio ( Gasperini ) vinca sull’ anticalcio (Allegri catenacciaro). Fora Roma.
quanto vorrei che vincessimo sta partita
Stasera mi sento tanto ottimista.
Daje Roma ❤️💛
attualmente la mia Roma può vincerla sta partita
non è inferiore al milan
Forza Romaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Forza Roma !
Ma sempre dolo io c’ho l’ansia daje Roma
la Juventus è tornata
il Como sarà un osso duro fino all’ultimo
NECESSARIO fare tre punti oggi
NECESSARIO
