LIVE! ROMA-MILAN, le formazioni ufficiali: conferma per Ghilardi, tridente Soulè-Malen-Dybala

L’Olimpico si prepara a una notte che pesa come un macigno. Roma-Milan non è una partita come le altre: è uno scontro diretto che può spostare equilibri, umori e prospettive della stagione. Quattro punti dividono le due squadre, ma in novanta minuti tutto può cambiare.

La Roma di Gasperini arriva con la voglia di rompere finalmente il tabù dei big match e dimostrare di essere pronta a sedersi al tavolo delle grandi. Il Milan di Allegri, solido e cinico, sa che qui si gioca una fetta enorme di Champions, e forse qualcosa in più. Segui su Giallorossi.net il live di una sfida tutta da vivere.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma comunica il suo schieramento anti-Milan: Gasperini conferma Ghilardi al posto di Hermoso e punta sull’accoppiata argentina Dybala-Soulè per accompagnare Malen in attacco.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Maignan; Tomori Gabbia De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Konè, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Piove a intermittenza sopra la Capitale, previste precipitazioni anche nel corso del match. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali, con Gasperini che sembra aver scelto Soulè e Dybala alle spalle di Malen.

ROMA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Konè, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All.: Gasperini.

A disp.: –

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All.: Allegri.

A disp.: –

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Assistenti: Perrotti – Rossi M.

IV uomo: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

