La Roma perde l’ennesimo scontro diretto: vince il Milan 2 a 1. Disastrosa la direzione arbitrale

AS ROMA NEWS – La Roma torna in campo all’Olimpico per sfatare una volta per tutte il tabù che la vede mai vincente contro le grandi squadre del nostro campionato. Fonseca affronta la sfida contro il Milan, che la precede in classifica di cinque punti, senza Dzeko e con assenze pesanti in difesa.

Il portoghese però non avrà alibi e deve riuscire a portare a casa un risultato di prestigio contro la squadra di Pioli, in crisi di risultati nelle ultime partite ma non di gioco. Il Milan, nonostante il passaggio a vuoto, gioca un bel calcio e rappresenta un ostacolo difficile da superare. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto del match.

ROMA-MILAN, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita. La Roma perde due a uno. I giallorossi perdono l’ennesimo scontro diretto con una grande del campionato, ma questo non fa più notizia. Onore al Milan, che ha gioca una bella partita, ma sul risultato finale incide parecchio una direzione arbitrale a dir poco disastrosa fornita dal duo Guida-Irrati.

95′ – Ammonito Castillejo.

94′ – OCCASIONE ROMA! Prima Pedro impatta male su un cross invitante, poi Mkhitaryan di potenza calcia centrale sprecando una palla gol clamorosa!

90′ – Quattro minuti di recupero.

85′ – Ammonito Calabria.

83′ – DOPPIO CAMBIO MILAN: dento Meite e e Castillejo, fuori Tonali e Saelemaekers.

80′ – CLAMOROSO! L’arbitro nega un rigore netto a Mkhitaryan fischiando un precedente fallo inesistente dell’armeno! Grandi proteste dei giallorossi! Ammonito Mkhitaryan.

79′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: entrano Pedro e Diawara, escono Mayoral e Veretout.

75′ – Ultimo quarto d’ora. La Roma prova a recuperare il risultato spingendo a pieno regime e prestando il fianco ai contropiedi del Milan. Risultato ancora in bilico.

72′ – OCCASIONE ROMA! Grande lancio di Peres per Mkhitaryan che rientra e calcia a giro mandando la palla fuori di un nulla!

70′ – CAMBIO ROMA: fuori Villar, dentro El Shaarawy.

69′ – OCCASIONE MILAN: numero di Leao che salta due avversari e calcia in porta, blocca Pau Lopez a terra.

67′ – CAMBIO MILAN: dentro Krunic, fuori Rebic infortunato.

65′ – Pellegrini di testa servito da Peres angola bene ma non dà potenza al pallone e Donnarumma può bloccare.

62′ – CAMBIO ROMA: dentro Bruno Peres, fuori Fazio.

58′ – GOL DEL MILAN. Rinvio sbagliato di Pau Lopez, palla recuperata dai rossoneri, Rebic servito in area salta Mancini e col sinistro incrociato batte lo spagnolo. Roma di nuovo sotto.

56′ – CAMBIO MILAN: dentro Rafael Leao, fuori Ibrahimovic.

54′ – Roma in fiducia dopo il pareggio, bisogna sfruttare il momento.

50′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! VERETOUT!!! Spinazzola va via a sinistra, punta l’avversario, scarica per il francese che col destro a giro la mette sotto al sette!!

49′ – OCCASIONE MILAN: Hernandez parte dalle retrovie, si accentra e calcia dal limite mandando la palla fuori di un soffio!

46′ – Ammonito Saelemaekers per un fallo su Fazio.

46′ – Si riparte. Cambio nel Milan: fuori Calhanoglu, dentro Brahim Diaz.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo, Roma sotto di un gol. Tantissime occasioni da gol da entrambe le parti, anche se i rossoneri come numero di palle gol create sono stati superiori. Il rigore che sta decidendo la partita però è stato assegnato dal VAR in modo discutibile.

43′ – GOL DEL MILAN. Kessie dal dischetto angola e batte Pau Lopez.

41′ – Il Var richiama Guida per un contatto di Fazio in area! L’arbitro assegna un rigore molto dubbio, di certo non da intervento del VAR. Il contatto era dubbio, ma Fazio è stato ingenuo. L’argentino è stato ammonito per proteste.

38′ – OCCASIONE ROMA! Gran lancio di Karsdorp che mette in porta Mkhitaryan, l’armeno tutto solo tenta un tocco sotto per scavalcare Donnarumma ma la palla esce di poco! Occasione gigantesca!

36′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini, lanciato in area da Mkhitaryan, prova a calciare due volte in porta ma non riesce a battere Donnarumma!

35′ – OCCASIONE MILAN: Rebic scappa in velocità e mette un bel cross a centro area per Salamaekers che calcia in porta, ma c’è l’ennesima parata di un attento Pau Lopez!

33′ – OCCASIONE MILAN: Rebic in area, tutto spostato sulla sinistra, calcia in porta di potenza ma trova la risposta in angolo di Pau Lopez!

31′ – Veretout, lanciato in porta, va via in velocità ma viene atterrato da Tomori ultimo uomo, l’arbitro dice che non c’è fallo: proteste dei giallorossi.

28′ – Gol annullato a Mkhitaryan per un fallo precedente di Mancini in area, molto dubbio.

27′ – TRAVERSA MILAN! Kjaer di testa dopo un cross dalla bandierina centra il legno trasversale!

25′ – Dopo un avvio molto difficile, ora la Roma ha preso coraggio e campo, col Milan che ha abbassato i ritmi. La partita sembra più equilibrata.

22′ – OCCASIONE ROMA! Bella sponda aerea di Mayoral per Veretout che all’altezza del dischetto calcia in porta in precario equilibrio: conclusione troppo centrale, blocca Donnarumma!

20′ – Nella Roma l’unico che sta giocando davvero in questi primi venti minuti è Mancini: il difensore sta provando a scuotere la squadra anche con qualche bella sortita offensiva. Il resto della squadra sembra intimorita e incapace di scuotersi.

17′ – OCCASIONE MILAN: Rebic taglia il campo, viene servito bene, il croato dal limite calcia in porta trovando la grande risposta di Pau Lopez in angolo.

10′ – Primi dieci minuti da incubo per la Roma, che non sa nemmeno lei come fa a essere ancora sullo 0 a 0. Il Milan sta caricando a testa bassa, e ha già avuto tre occasioni nitidissime per segnare.

9′ – Gol annullato al Milan: fuorigioco di Ibrahimovic sull’assist di Rebic, lanciato in porta da Kessie. Si salva ancora la Roma, ma l’avvio è durissimo.

5′ – OCCASIONE MILAN: Pau Lopez controlla male un retropassaggio rischioso di Fazio, Ibrahimovic gli soffia il pallone e col tacco prova a batterlo mandando però la palla fuori di pochissimo! Pessimo avvio della Roma.

4′ – Dopo un lungo check del Var, l’arbitro conferma l’annullamento del gol di Tomori, in netto fuorigioco.

3′ – OCCASIONE MILAN: Karsdorp perde palla sulla pressione di Hernandez, Rebic serve Ibrahimovic che tutto spostato sulla sinistra, all’interno dell’area calcia in porta: Pau Lopez manda in angolo.

0′ – Fischio di Guida, comincia Roma-Milan!

ROMA-MILAN, LE ULTIME DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza la sua formazione titolare con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Ore 19:30 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma che tra poco scenderà in campo, questo lo schieramento: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra lo stadio Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

ROMA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Kumbulla, Bruno Peres, Diawara, Pastore, Pedro, Carles Perez, El Shaarawy.

All.: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Diaz, Hauge, Krunic, Meite, Leao.

All.: Pioli.

Arbitro: Guida. Assistenti: Bindoni-Longo. IV uomo: Piccinini. VAR: Irrati. AVAR: Cecconi.

Giallorossi.net – A. Fiorini