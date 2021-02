ROMA-MILAN 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma perde ancora uno scontro con una grande: all’Olimpico passa il Milan, che vince con merito ma anche grazie a una direzione arbitrale a dir poco discutibile.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera all’Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5,5 – Dopo un avvio incerto, si prende la scena con un paio di belle parate. Ma poi rovina la sua prestazione con l’ennesimo rinvio errato che permette al Milan di costruire agevolmente l’azione del gol partita.

Fazio 4,5 – Ingenuo sul fallo da rigore. Ma non è quella la sua colpa principale. Semplicemente non sembra in grado di giocare a certi livelli. Dal 62′ Bruno Peres 6 – Fa il suo dovere, mettendosi in mostra con un paio di assist azzeccati.

Cristante 5,5 – Fa quello che può contro avversari scatenati che gli arrivano da tutte le parti.

Mancini 6,5 – Il migliore dei suoi, e non è una novità. Prova a suonare la carica e scuote i suoi. Si fa scappare Rebic in occasione del gol, ma la sua prova nel complesso resta positiva.

Karsdorp 4,5 – Partita negativa, iniziata male e finita peggio. Tanti errori.

Villar 5 – Marcato a uomo, annaspa e perde anche qualche pallone sanguinoso. Dal 70′ El Shaarawy 5,5 – Combina poco.

Veretout 7 – Dà il suo contributo con dinamismo, ma sembra troppo solo a dare nerbo al centrocampo. Nella ripresa segna un gol dei suoi. Ma non basta. Dal 79′ Diawara: sv.

Spinazzola 6,5 – Nel primo tempo fatica a rendersi pericoloso, decisamente meglio nella ripresa.

Pellegrini 5 – Nel primo tempo si accende solo a sprazzi. Nel secondo tempo la sua prestazione scende addirittura di intensità, con una serie di errori irritanti.

Mkhitayran 5,5 – Sbaglia un gol facile nel primo tempo, nella ripresa è poco lucido nelle occasioni che gli capitano. Poteva essere decisivo, e non lo è stato. Peccato.

Borja Mayoral 5 – Una buona sponda di testa in tutta la partita. Troppo poco. Dal 79′ Pedro: sv.

PAULO FONSECA 5 – Ennesima partita persa contro una grande. Ormai non può essere più un caso. La squadra difetterà pure di personalità, ma l’allenatore non riesce mai a essere un valore aggiunto. Il Milan, di certo non superiore per rosa, stacca i giallorossi a +8 in classifica. Questi sono i numeri.

Giallorossi.net – A. Fiorini