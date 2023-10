(LIVE!) ROMA-MONZA: 0-0. Lukaku in area non riesce a calciare in porta!

AS ROMA NEWS – Nell’inedito orario dell’ora di pranzo, la Roma affronta il Monza all’Olimpico dopo la convincente vittoria di Cagliari e la successiva pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali.

I giallorossi vengono da un buon momento e devono continuare a vincere per tornare ad avvicinare la zona Champions. I brianzoli guidati da Palladino saranno un buon test per capire se la Roma avrà finalmente imboccato la strada giusta.

Vi lasciamo dunque alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e poi al racconto del match con la consueta diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

55′ – Roma all’attacco, ma deve stare attenta alle ripartenze veloci del Monza. I giallorossi collezionano calci d’angolo, ma per ora non sono riusciti a essere pericolosi.

52′ – Problema al piede per Mancini, devono entrare i medici in campo.

50′ – Brivido: calcia Colpani dal limite, palla che sfiora l’incrocio dei pali.

47′ – Subito Lukaku, ben imbeccato in area da Belotti, il belga si porta la palla sul sinistro ma perde l’attimo per calciare e l’occasione sfuma!

46′ – Al via la ripresa. Nel Monza dentro Birindelli al posto di Pereira.

PRIMO TEMPO

45’+4′ – Finisce qui il primo tempo: oltre 35 minuti di noia, poi il match si infiamma. Due occasioni clamorose per la Roma e in mezzo l’espulsione di D’Ambrosio per doppio giallo. Di Gregorio tiene in parità il match.

45’+2′ – CAMBIO MONZA: fuori Machin, dentro Carboni.

45’+1′ – OCCASIONE ROMA! Miracolo di Di Gregorio di piede su Belotti!

45′ – Tre minuti di recupero.

41′ – ESPULSO D’AMBROSIO! Secondo giallo per un fallo da dietro su Belotti, Ayroldi tira fuori il secondo giallo e il Monza resta in dieci!

37′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Belotti per Aouar che in area stacca tutto solo ma batte centrale e Di Gregorio salva!

35′ – Paredes e Colpani a terra per uno scontro aereo.

30′ – Partita per ora molto brutta, tanti errori e nessuna occasione da gol.

24′ – Punizione di Paredes respinta dalla barriera.

23′ – Belotti conquista una punizione al limite, giallo per D’Ambrosio che lo stende.

20′ – Nuova fase del match in cui spinge più il Monza, Roma costretta sulla difensiva.

15′ – Primo quarto d’ora di gioco molto equilibrata, squadre attente a non scoprirsi, mancano le occasioni.

10′ – La Roma è uscita dal guscio e ora cerca di costringere il Monza sulla propria trequarti.

3′ – Colpani ci prova su punizione dalla lunga distanza, palla alta.

2′ – Monza partito con più piglio, subito retroguardia giallorossa indaffarata.

0′ – Fischio di Ayroldi, comincia Roma-Monza!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 11:35 – Questa la formazione ufficiale del Monza: Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Machin; Colombo.

Ore 11:30 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: Mourinho conferma Cristante al centro della difesa e Karsdorp a destra, a centrocampo Aouar e Bove intermedi con Paredes in regia, in attacco la coppia Belotti-Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaMonza 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/2ccSoqC9yo — AS Roma (@OfficialASRoma) October 22, 2023

Ore 11:15 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku.

Ore 10:30 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, l’Olimpico ha aperto i cancelli e lo stadio comincia lentamente ad affollarsi. Tra poco vi comunicheremo le scelte definitive dei due tecnici.

ROMA-MONZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, Llorente, Pagano, Azmoun, El Shaarawy.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Machin; Colombo. All.: Palladino.

A disposizione: Lamanna, Gori, Sorrentino, Donati, Bettella, A. Carboni, Birindelli, Pedro Ciurria, Akpa Akpro, Bondo, V. Carboni, Mota, Vignato, Maric.

ARBITRO: Ayroldi

ASSISTENTI: Rossi-Ricci

QUARTO UOMO: Giua

VAR: Di Martino

AVAR: Gariglio

Giallorossi.net – Andrea Fiorini