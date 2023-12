(LIVE!) ROMA-NAPOLI, le formazioni ufficiali: Mou sceglie Bove e Zalewski, in attacco Belotti-Lukaku

AS ROMA NEWS – Serata bollente all’Olimpico nonostante il periodo dell’anno. Roma e Napoli si affrontano in un momento delicatissimo della loro stagione, e chi perde stasera apre un nuova crisi.

I giallorossi arrivano a questa sfida dopo il pesante ko di Bologna, con la classifica che si è rifatta improvvisamente molto brutta. Le difficoltà avute negli scontri diretti non lasciano dormire sonni tranquilli dentro la Roma, chiamata a portare a casa un risultato di prestigio per ridare smalto alla propria stagione.

Il Napoli non se la passa molto meglio: gli azzurri sono stati travolti in casa dal Frosinone in Coppa Italia, e anche in campionato i risultati sono stati deludenti, specie se confrontati a quelli della passata stagione. Sarà uno scontro ad alta tensione.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ore 19:32 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena anticipata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti.

A disp: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Pellegrini, Renato Sanches, Spinazzola, Pagano, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy.

All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp: Gollini, Idasiak, Natan, Ostigard, Zanoli, Demme, Zerbin. Cajuste, Gaetano, Simeone, Raspadori.

All: Mazzari.

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Di Iorio-Tolfo

IV uomo: La Penna

Var: Irrati

Avar: Giua

Giallorossi.net – Andrea Fiorini