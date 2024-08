(LIVE!) ROMA-OLYMPIACOS, le formazioni ufficiali: tornano Pellegrini e Cristante, tridente Soulè-Abraham-Zalewski

AS ROMA NEWS – Terzultimo test precampionato per la Roma, che si prepara all’esordio in campionato contro il Cagliari. Oggi a Rieti i giallorossi affronteranno i greci dell’Olympiacos.

Mister De Rossi avrà finalmente a disposizione una rosa più completa grazie agli innesti di Dahl, Soulè e Dovbyk e al ritorno dei nazionali, tutti convocati ad eccezione di Paredes che partirà per il ritiro in Inghilterra.

Vi lasciamo al racconto in diretta del match con le ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e quindi al racconto della partita con la nostra diretta testuale.

ROMA-OLYMPIACOS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Cristante, Le Fee; Soulè, Abraham, Zalewski. All.: De Rossi.

A disp.: Ryan, Marin, Solbakken, Sangarè, Joao Costa, Darboe, De Marzi, Dovbyk, Graziani, Kumbulla, Bove, Nardin, Smalling, Dybala, El Shaarawy.

OLYMPIACOS: Tzolakis; Ortega, Biancone, Pirola, Velde; Mas Jaume, Chiquinho, De Almeida; Bakoulas, Richardos, Kostoulas. All.: Mendilibar.

A disp.: Paschalakis, Anagnostopoulos, Mouzakitis, Koutsidis, Apostolopoulos, Papajanellos, Retsos, Abbey, Costinha, Masouras, Batalha, Yaremchuk.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischio d’inizio ore 17.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini