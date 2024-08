ROMA-OLYMPIACOS 1-1: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminato da pochi minuti il test amichevole giocato questo pomeriggio dalla Roma contro l’Olympiacos.

Finisce in parità la sfida contro i greci giocata allo stadio Manlio Scopigno di Rieti: fissano il punteggio i rigori realizzati da Pellegrini e Rondinei, entrambi messi a segno nel primo tempo.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole.

TOP DEL MATCH

Soulè – L’unica nota positiva di questo match: lampi di classe, le poche giocate apprezzabili sono nate dai suoi piedi.

Zero infortuni – Il timore di queste gare amichevoli è che qualcuno possa farsi male: nessun acciacco serio per i nostri, nonostante qualche colpo proibito di troppo dei greci.

Il test amichevole – Di aspetti positivi dal test di oggi ce ne sono veramente pochi: consola pensare che le amichevoli di agosto sono decisamente poco indicative. Anche oggi le gambe dei giallorossi erano decisamente imballate dai carichi di lavoro svolti. L’importante sarà arrivare in buona condizione alla gara del Sant’Elia del prossimo 18 agosto.

FLOP DEL MATCH

Zalewski – Quarantacinque minuti costellati da continui errori.

Zero tiri nello specchio – L’unica parata di Tzolakis avviene nella ripresa dopo un cross basso di Le Fee che termina addosso a un difensore avversario e raggiunge lo specchio della porta. Per il resto i giallorossi non sono mai riusciti a inquadrare i pali avversari. Pochissime, più in generale, le occasioni create.

La tenuta difensiva – Quando viene attaccata, la squadra dimostra ancora di andare in affanno, specie sulle corsie esterne.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

