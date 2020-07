(LIVE!) ROMA-PARMA, le formazioni ufficiali: confermata la difesa a tre con Cristante centrale. Sorprese Peres e Diawara

AS ROMA NEWS ULTIME – Dopo tre sconfitte consecutive è arrivato il momento per i giallorossi di ritornare ad alzare la testa e dimostrare di avere ancora qualcosa da dire in questo finale di campionato. La Roma stasera affronta un Parma particolarmente insidioso, che punterà sul contropiede e sulla rapidità dei suoi attaccanti per affondare.

Paulo Fonseca invece decide di non cambiare molto il suo assetto dopo tre partite di continui esperimenti. Se basterà questo per riportare la squadra alla vittoria lo sapremo solo al termine del match. Adesso vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto della partita.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 20:45 – La Roma comunica il suo undici titolare con un tweet:

Ore 20:43 – Questa la formazione ufficiale del Parma: Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Ore 20:35 – Annunciata in anteprima da Sky Sport la formazione ufficiale della Roma con un tweet di Angelo Mangiante: confermata la difesa a tre con Cristante centrale, sorprese Bruno Peres e Diawara, Mkhitaryan e Pellegrini dietro a Dzeko.

#ufficiale Roma

Pau Lopez Mancini

Cristante

Ibanez Bruno Peres

Diawara

Veretout

Spinazzola Pellegrini

Mkhitaryan Dzeko #RomaParma @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 8, 2020

Ore 19:30 – Cielo sereno sopra la Capitale, temperatura intorno ai 26 gradi. Terreno di gioco in buone condizioni. Le squadre scenderanno in campo tra poco più di due ore, a minuti vi comunicheremo le scelte definitive dei due tecnici.

ROMA-PARMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

A disp.: Mirante, Zappacosta, Fazio, Kolarov, Villar, Zaniolo, Pastore, Carles Perez, Ünder, Perotti, Kalinic.

All: Paulo Fonseca.

PARMA (4-3-3): Sepe: Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà, Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

A disp.: Colombi, Regini, Laurini, Dermaku, Gagliolo, Grassi, Brugman, Scozzarella, Kurtic, Karamoh, Sprocati, Caprari.

All.: D’Aversa

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

Assistenti: Liberti-Gori

IV uomo: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Del Giovane

Giallorossi.net – A. Fiorini