VERETOUT: “Dovevamo vincere 4 a 1, ma siamo contenti. Quando giochiamo insieme è tutto più facile”

AS ROMA NEWS – Jordan Veretout parla a DAZN al termine del match vintro contro il Parma grazie a un suo gol. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Serata quasi perfetta.

Si, bella partita. Quando tutti siamo insieme, è più facile attaccare. Difendiamo e attacchiamo insieme, oggi dovevamo vincere 4 a 1 e non dovevamo permettere al Parma di rimanere in partita. Ma siamo contenti di aver vinto.

Era importante per la vostra fiducia.

Sì, dopo tre sconfitte era importante vincere. Ora sabato contro il Brescia sarà difficile, giochiamo ogni tre giorni e dobbiamo recuperare in fretta.

Stasera siete sembrati freschi.

Sì, penso che sia la testa. Dobbiamo reagire, essere tutti insieme, solo così possiamo fare grandi cose. Possiamo fare ancora di più, oggi dovevamo vincere 3 o 4 a 1.

Quanto è importante Mkhitaryan per voi?

Abbiamo grandi giocatori in squadra, molto esperti, e per noi giovani è importante. Ora dobbiamo continuare così.