ROMA-PORTIMONENSE: 2-0 (26′ Tripi, 71′ Zaniolo). Altra vittoria in amichevole per i giallorossi

AS ROMA NEWS – Seconda amichevole in terra portoghese per la Roma di Josè Mourinho, che questa sera allo Estadio Municipal de Albufeira incontrerà il Portimonense.

Il livello dell’avversario si alza: dopo il Sunderland, squadra che milita nella Championship inglese, stavolta davanti ai giallorossi ci sarà una squadra che gioca nella massima divisione del campionato portoghese.

Test dunque più probante per la Roma, che non dovrebbe contare sull’acciaccato Pellegrini, ma che ritrova i suoi nazionali. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

92′ – Finita: la Roma vince la seconda amichevole in terra portoghese battendo il Portimonense per due a zero, stesso risultato con cui si era sbarazzata del Sunderland. Anche oggi la squadra ha creato tanto e non ha subito quasi mai pericoli. Da segnalare la grande prestazione di Zaniolo. Abraham ha fallito nel finale il rigore del tre a zero. Preoccupante infortunio per Darboe.

91′ – OCCASIONE ROMA! Numero di Zaniolo che fa tutto da solo, salta due uomini e calcia in porta, salva in angolo il portiere!

90′ – Due minuti di recupero.

88′ – CAMBI ROMA: dentro anche Boer e Ivkovic.

87′ – RIGORE FALLITO DA ABRAHAM! L’inglese calcia alto dal dischetto.

86′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Fallo di mano dopo un grande assolo di Zalewski!

85′ – OCCASIONE PORTIMONENSE: punizione di Luqinha che esce di poco.

83′ – OCCASIONE ROMA! Bella azione di Celik che offre un pallone d’oro a Abraham, l’inglese tenta il tocco sotto a scavalcare il portiere ma la palla esce sul fondo!

75′ – OCCASIONE ROMA: Abraham salta il diretto avversario, entra in area e serve Celik invece di calciare in porta, la conclusione del turco però viene anticipata dal diretto marcatore.

71′ – RADDOPPIO DELLA ROMA! Segna Zaniolo, che resiste di forza a un difensore, entra in area e col sinistro fa secco il portiere avversario!

70′ – CAMBIO ROMA: esce Darboe, dentro Faticanti.

68′ – Problema al ginocchio per Darboe dopo un duro intervento subito a centrocampo, il giocatore resta a terra. Il problema sembra serio, anche Mourinho in campo.

63′ – Grandissimo intervento difensivo di Bove dopo uno svarione di Kumbulla: il giovane giallorosso, che oggi gioca in difesa, toglie palla all’avversario con una scivolata pulita sul pallone!

60′ – PALO ROMA! Zaniolo si scatena, entra in area e calcia potentissimo col destro centrando in pieno la traversa!

60′- La Roma sta faticando a trovare le giuste posizioni in campo dopo i tanti cambi che hanno rivoluzionato completamente l’undici iniziale.

57′ – Wellinton rientra sul sinistro e prova la conclusione dalla distanza, palla fuori.

54′ – Bel salvataggio di Kumbulla a centro area, palla in angolo.

46′ – Si riparte, squadra completamente rivoluzionata, dentro praticamente tutta la panchina, da Svilar a Zaniolo, che indossa a sorpresa la fascia di capitano.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti con merito grazie al gol del giovane Tripi. I giallorossi hanno creato le occasioni migliori, quasi mai pericoloso il Portimonense. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′ – Ammonito Mancini per un fallo tattico.

42′ – Pericoloso il Portimonense con una conclusione dal limite di Wellinton, la palla però esce di poco sopra la traversa.

41′ – El Shaarawy, innescato alla perfezione da Cristante, fallisce un uno contro uno in area avversaria, chiuso dal diretto marcatore.

32′ – OCCASIONE ROMA! Altro pericolo da angolo battuto da Pellegrini, Nakamura respinge e salva la porta.

30′ – PRIMO CAMBIO ROMA: dentro Shomurodov, fuori Felix.

26′ – GOL DELLA ROMA! Angolo di Pellegrini, smanacciata di Nakamura, Tripi controlla e incrocia benissimo col destro!

26′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini apre per Karsdorp che mette un cross basso per El Shaarawy, la difesa del Portimonense salva in angolo!

23′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini duetta con Karsdorp e poi calcia col destro dall’interno dell’ara, la sfera non inquadra la porta!

20′ – Ritmi per ora piuttosto bassi. Il pressing del Portimonense non permette alla Roma di creare gioco. Poche emozioni.

16′ – OCCASIONE ROMA: lancio di Pellegrini per El Shaarawy che decentrato sulla destra calcia potente in porta, la palla esce non di molto.

11′ – Mancini salva su Anderson lanciato in porta, scivolata decisiva a murare la conclusione del giocatore avversario!

3′ – Bel lancio per Felix che però sbaglia un cross non troppo difficile per l’accorrente El Shaarawy in area.

0′ – Fischio dell’arbitro, si parte!

ROMA-PORTIMONENSE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Tripi; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Felix. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Faticanti, Ibanez, Celik, Darboe, Matic, Ivkovic, Bove, Zalewski, Perez, Zaniolo, Abraham, Volpato, Shomurodov.

PORTIMONENSE (4-2-3-1): Nakamura; Relvas, Willyan, Pedrao, Ewerton; Bruninho, Moufi; Seck, Anderson, Welinton, Yago. All.: Brito.

A disp.: Payam, Leo, Samuel, Zie, Jocu, Pedro Sa, Vinicius, Goncalo, Paulo Estrela, Klinsmhen, Rui Gomes, Sapara, Ricardo Matos, Luqinha, Fabricio, Dini, Kim, Francisco Cardoso, Pastor, Bryan Rochez, Lazaar.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini