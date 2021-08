ROMA-RAJA CASABLANCA: 5-0 (17′ Shomurodov, 20′ Mancini, 48′ Mkhitaryan, 85′ Perez, 89′ Mayoral). Giallorossi a valanga, ok l’ultimo test precampionato

AS ROMA NEWS – E’ il grande giorno per la Roma di Mourinho, che questa sera debutta allo stadio Olimpico nel match di presentazione davanti ai tifosi, tornati finalmente allo stadio a distanza di troppi mesi.

I giallorossi affronteranno i marocchini del Raja Casablanca nell’ultima amichevole che segnerà di fatto la fine del precampionato e l’inizio della preparazione alla nuova stagione, che partirà la prossima settimana. Grande curiosità per l’esordio di Vina, ma anche per la seconda in giallorosso di Shomurodov.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – Finita! Buona questa ultima amichevole stagionale, l’Olimpico applaude soddisfatto. Roma batte Raja Casablanca 5 a 0. Dopo un avvio incerto, i giallorossi si scatenano: segnano Shomurodov e Mancini nel primo tempo, Mkhitaryan, Carles Perez e Mayoral nella ripresa.

89′ – MANITA ROMA! Segna anche Borja Mayoral col piatto destro dopo un bell’assolo centrale a bucare la difesa avversaria. Il portiere riesce solo a toccarla, ma la sfera carambola in rete!

86′ – ULTIMI CAMBI ROMA: dentro anche Boer e Tripi, fuori Fuzato e Perez.

85′ – POKER ROMA! CARLES PEREZ! Duetto spagnolo con Mayoral, Perez dal limite scarica un gran sinistro che si insacca imparabile alla destra del portiere!

74′ – PALO DELLA ROMA! Bove bravo a duettare con Zalewski, palla che arriva a Calalfiori che sfonda a sinistra e mette un bel pallone in mezzo per Bove che col piatto destro al volo coglie in pieno l’incrocio dei pali!

70′ – ALTRI CAMBI NELLA ROMA: dentro Bove, Darboe e Reynolds. Fuori Cristante, Mlhitaryan e Karsdorp.

59′ – GIRANDOLA DI CAMBI PER LA ROMA: dentro Mayoral per Shomurodov, Zalewski per Zaniolo, Diawara per Veretout, Calafiori per Vina, Ibanez e Kumbulla per Mancini e Smalling, e Fuzato per Rui Patricio.

54′ – OCCASIONE ROMA !Shomurodov, prima recupera un bel pallone e poi calcia col destro a giro dal limite, palla che esce di poco. Subito dopo è Mkhitaryan a sfiorare il gol!

52′ – OCCASIONE ROMA! Karsdorp va via di potenza a destra e serve benissimo Shomurodov che di tacco stava per sorprendere il portiere avversario!

48′ – TERZO GOL ROMA! MKHITARYAN! Bell’azione di Zaniolo che serve Carles Perez a sinistra, lo spagnolo col mancino mette un cross in mezzo, torre di Shomurodov che pesca l’armeno che di testa non dà scampo al portiere avversario!

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Carles Perez al posto di El Shaarawy.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti due a zero sul Raja Casablanca. Dopo un avvio di grande sofferenza con tanti errori gratuiti, la squadra di Mou ha iniziato a carburare. Vantaggio del solito Shomurodov, poco dopo raddoppia Mancini. La Roma sfiora più volte il terzo gol, mentre i marocchini creano poco. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan manda incredibilmente fuori a porta vuota dopo un grande assist di tacco di Vina!

36′ – OCCASIONE ROMA! Shomurodov lancia Zaniolo in porta, il 22 giallorosso calcia col destro ma la conclusone è troppo centrale e il portiere blocca.

32′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo ha la palla sul sinistro all’interno dell’area, il giocatore, servito bene da Mkhitaryan, calcia in porta ma trova la risposta del portiere!

25′ – Cooling break per le due squadre.

20′ – RADDOPPIO ROMA! MANCINI! Il difensore segna di testa dopo un cross dalla sinistra su punizione battuto da Veretout!

17′ – GOOOOOL!! SHOMURODOV! Roma avanti al primo tiro in porta: lancio di Mancini dalla trequarti, inserimento centrale di Eldor che anticipa il portiere in uscita e manda la palla in gol!

15′ – Altro svarione difensivo della Roma, con Smalling che stava per combinare un pasticcio dopo un retropassaggio semplice ma errato. Qualche errore di troppo.

11′ – Ammonito El Wardi per un fallo duro al limite dell’area su El Shaarawy.

9′ – Rischia ancora la Roma con Karsdorp che regala palla agli avversari dopo un disimpegno errato in area, fortunatamente il Raja non ne approfitta e i giallorossi si salvano. Meglio gli ospiti in questo avvio.

7′ – OCCASIONE RAJA! Benhabil servito centralmente entra in area tutto solo e calcia a botta sicura, Rui Patricio salva in angolo.

4′- Ammonito Mkhitaryan per un fallo tattico a fermare il contropiede del Raja Casablanca.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Raja Casablanca!

ROMA-RAJA CASABLANCA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori, Tripi, Darboe, Diawara, Bove, Perez, Pellegrini, Zalewski, Ciervo, Mayoral.

All: José Mourinho.

RAJA CLUB ATHLETIC CASABLANCA (4-2-3-1): Madkour, Naim, Hadhouidi, Souboul, Ngoma, El Wardi, Moutauoali, Hafidi; Rahimi, Ben Halib.

A disp.: Bouateyeb, Habti, Al Makahasi, Jbira, Arjoune, Zrida, Ayoub, Farah, Outtara, Boulahroud.

All.: Lassaad Chabbi.

Giallorossi.net – A. Fiorini